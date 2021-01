Indie: Rozgniewany tłum wyrzucił z domów 84 chrześcijan

We wschodnich Indiach tłum hindusów wyrzucił z domów 84 chrześcijan, którzy nie chcieli przejść z powrotem na hinduizm. Chrześcijańskie rodziny, które są naśladowcami Chrystusa od 8 do 10 lat, mieszkają w trzech wsiach w okręgu Kondagaon w stanie Chhattisgrarh.

Splądrowane i zniszczone domy, chrześcijanie zmuszeni do ucieczki – Módlmy się o Bożą ochronę dla nich

Pod koniec września, po kilku sporach między hinduskimi mieszkańcami wsi i chrześcijanami, ponad 600-osobowy tłum zaczął dewastować domy i mienie chrześcijan. Gdy wierzący uciekli do buszu, hindusi ustawili na głównej drodze namiot, w którym gotowali i jedli ukradzione z domów chrześcijan kurczaki i ryż.

Następnego dnia tłum zdewastował kolejne chrześcijańskie domy w dwóch innych wsiach. Obecnie wszystkie kobiety i dzieci spośród 84 wysiedlonych chrześcijan są zakwaterowane w innych wsiach.

Jeden z poszkodowanych wierzących powiedział: „Jako człowiek byłem pełen gniewu, ale przypomniałem sobie naukę Jezusa, byśmy wybaczali naszym wrogom. Znam niektórych ludzi z tego rozgniewanego tłumu, ale modliłem się i im wybaczyłem”.

Módlmy się, by chrześcijanie mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów, a ich przykład przyprowadził wielu do Chrystusa.

Źródło: icommittopray.com

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

