Indie: rodziny chrześcijańskie zostały pobite i wypędzone ze swoich wiosek

Kilka tygodni temu tłum w indyjskiej wiosce* zaatakował mieszkającą tam mniejszość chrześcijańską. Kilka osób zostało rannych. Chrześcijanie musieli uciekać z wioski i nie mogli wrócić do swoich domów z obawy przed dalszymi atakami. Open Doors wspiera ich i utrzymuje z nimi kontakt poprzez lokalnych współpracowników.

Młodzi ludzie, którzy zostali zaatakowani i wypędzeni z powodu swojej wiary.Zdjęcie:Młodzi ludzie, którzy zostali zaatakowani i wypędzeni z powodu swojej wiary.

Pobito także kobiety i dzieci.

W niedzielny poranek Bishu* odwiedził małą społeczność niedaleko swojej rodzinnej wioski – tak jak to robił co tydzień. Był świadomy ryzyka, ponieważ chrześcijanie od wielu miesięcy doświadczali rosnącego prześladowania ze strony sąsiadów. Gdy zbliżał się do domu, w którym odbywały się nabożeństwa, otoczyła go grupa młodych mężczyzn. „Zaczęli mnie przesłuchiwać i pytać, co robię w ich wiosce. Potem zaczęli mnie bić i kopać” – relacjonuje. Kilku chrześcijan pospieszyło mu z pomocą i Bishu mógł wrócić do domu. Ale następnego dnia przemoc się nasiliła. Zebrała się duża grupa młodych mężczyzn z wioski, uzbrojonych w długie kije. Atakowali rodziny chrześcijańskie, a nawet bili kobiety i dzieci. Jednemu z poszkodowanych, Babu* (32), złamano rękę, podczas gdy dwóch innych mężczyzn doznało ciężkich urazów głowy i pleców.

Przywilej cierpienia dla Chrystusa.

Pomimo doznanego uszkodzenia ciała, Babu niezłomnie trzyma się swojej wiary. „Bardzo się bałem, gdy uderzyły we mnie ciosy, ale byłem zdecydowany, że nigdy nie wyprę się Boga. To dla mnie zaszczyt cierpieć dla Chrystusa. Martwiłem się tylko o swoje dzieci, ale Bóg nas chronił. Nie jestem zniechęcony, ale wiem, że teraz będzie mi ciężko: Dopóki moja ręka nie wyzdrowieje, nie mogę pracować aby utrzymać swoją rodzinę.” Dinesh* (58) opowiada: „Kiedy zaczęli nas bić, spanikowałem, ale w głębi duszy wiedziałem, że Bóg jest z nami. Bez względu na to, co się z nami stanie, nigdy nie odwrócimy się od Jezusa”. Podobnie jak inne rodziny, Dinesh uczestniczył w seminarium przygotowującym do prześladowań. Patrząc wstecz, mówi: „[Tam] dowiedzieliśmy się, że ludzie na całym świecie są prześladowani z powodu swojej wiary chrześcijańskiej i nadal trzymają się jej aż do śmierci. To zainspirowało nas wszystkich i pozwoliło nam okazać się silnymi”.

Ale co sprawia, że ludzie ich tak brutalnie atakują? Bishu wyjaśnia: „Mieszkańcy wioski chcą, abyśmy przestrzegali tradycyjnych plemiennych rytuałów i zwyczajów. Obawiają się, iż rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa przyniesie im nieszczęście lub spowoduje, że ich tradycyjna kultura może powoli zanikać.

Osoby wysiedlone i pomocnicy nadal zagrożeni – prośba o modlitwę

Po tym zdarzeniu lokalni partnerzy Open Doors odwiedzili dotknięte prześladowaniem rodziny. Opisują oni sytuację w następujący sposób: „Wszystkie te rodziny są bardzo biedne i zarabiają na życie głównie dzięki pracy na roli lub jako robotnicy wynajmowani na jeden dzień. Po tym incydencie musieli uciekać do innych wiosek. Niektórzy mieszkają w budynku socjalnym w pobliskiej wiosce. Jesteśmy w bliskim kontakcie z nimi i robimy, co w naszej mocy, aby im pomóc.” I bardzo proszą: „Módlcie się dalej za te rodziny, a także za nas, ponieważ nasze życie jest również zagrożone. Ludzie rejestrują i zapamiętują nas kiedy odwiedzamy tych prześladowanych chrześcijan i także mogą nas zaatakować”.

W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors, Indie zajmują obecnie 10 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są prześladowani za swoją wiarę.

* Ze względów bezpieczeństwa nie można podać szczegółów dotyczących miejsca i czasu; zmieniono imiona osób.

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Indiach:

Dziękuj Bogu za niezłomną wiarę i zaufanie, które okazują chrześcijanie w Indiach.

Módl się za wszystkich rannych, a zwłaszcza za dzieci, aby Jezus całkowicie je uzdrowił i dał im zobaczyć przyszłość w wyraźny sposób.

Módl się o ochronę przed dalszymi atakami, zarówno dla lokalnych chrześcijan, jak i dla wszystkich współpracowników z Indii, którzy opiekują się prześladowanymi chrześcijanami.

Módl się za mieszkańców wsi i agresorów, aby porzucili strach przed wiarą chrześcijańską i nienawiść do chrześcijan; módl się, aby poznali Jezusa.

za Open Doors, Polska