Indie: Prześladowania podczas świąt Bożego Narodzenia

Podczas świąt Bożego Narodzenia doszło do licznych aktów przemocy wobec chrześcijan w wielu rejonach Indii.

W czterech indyjskich stanach zgłoszono co najmniej 18 zajść.

Do najpoważniejszego ataku doszło we wsi Kowad w stanie Maharashtra. 23 grudnia około 20 mężczyzn, uzbrojonych w ostre przedmioty, wtargnęło na nabożeństwo modlitewne Kościoła Społeczności Nowego Życia i zaczęło ciąć nimi uczestników. W rezultacie siedmioro chrześcijan trafiło do szpitala na oddział intensywnej terapii. Skutki napadu mogły być znacznie gorsze, gdyby nie szybka reakcja matki pastora Chavana, która sypnęła napastnikom w oczy czerwonym pieprzem, by ich powstrzymać.

W Haridwar w stanie Uttarakhand tłum bojówkarzy hinduistycznego ugrupowania Bajrang Dal zatrzymał cztery autobusy, które wiozły 200 hinduskich dzieci ze slamsów wraz z ich nauczycielem na bożonarodzeniowe przedstawienie. Bojownicy zażądali aresztowania nauczyciela, twierdząc, że dzieci będą nawracane siłą. Wezwano policję, która aresztowała nauczyciela. Został on jednak później zwolniony.

Kilka podobnych zarzutów padło w Uttar Pradesh,

gdzie policja rzekomo była „wyczerpana” telefonami o rzekomych próbach przymusowego nawracania dzieci podczas programów bożonarodzeniowych. Tylko na jednym posterunku policja otrzymała co najmniej 25 do 30 telefonicznych zgłoszeń. Liczba tych powiadomień sugeruje, że hinduskie organizacje militarne przeprowadziły skoordynowaną akcję, by zakłócić bożonarodzeniowe aktywności.

Chwalmy Boga, że przesłanie o „pokoju na ziemi” wciąż dociera do wielu ludzi w Indiach, pomimo skoordynowanych wysiłków przeciwników Ewangelii. Módlmy się, by ofiary ranne w ostatnich atakach szybko wróciły do zdrowia. Niech wszyscy, którzy mieli okazję usłyszeć przesłanie o obiecanym Zbawicielu, osobiście doświadczą objawienia przeogromnej Bożej miłości i przyjmą Boży plan zbawienia dla ich życia.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan