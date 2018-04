Indie: Ponowne ataki i wrogie działania przeciwko chrześcijanom

Wiele osób zostało ciężko rannych w atakach na chrześcijan i kościoły w Indiach w czasie Wielkanocy. 31 marca lider wspólnoty Sundar Singh z Dharmapuri (Tamil Nadu) został obrzucony kamieniami i trafił pod opiekę lekarzy. Podczas wykładu nieznani sprawcy zaatakowali siekierą innego lidera Maddira Kotireddy z Renta Chintala (Andhra Pradesh), co spowodowało ciężkie obrażenia. W wiosce Kesalingayapally (Andhra Pradesh) 28 marca, sołtys postawił duże znaki zakazu „głoszenia obcych religii”. Tego samego dnia w Fatehpur, w stanie Uttar Pradesh, około 20 hinduskich ekstremistów zaatakowało budynek Ewangelickiego Kościoła Indii (ECI). Napastnicy krzyczeli niezwykle obraźliwe słowa i zaryglowali drzwi od wewnątrz.

Zarzut: „Nawracacie tutaj!”

Jose Prakash przygotowywał się do udzielenia chrztu, gdy w Fatehpur doszło do tego incydentu. „Poszedłem z nimi porozmawiać i dowiedzieć się, co zamierzają, ale złapali mnie za kołnierz i powiedzieli: ‚Nawracacie tutaj!’ – powiedział w rozmowie z chrześcijańskim serwisem informacyjnym World Watch Monitor. „Próbowałem ich uspokoić i powiedziałem im, że chrzczę tylko tych, którzy tego chcą dobrowolnie, bez przymusu. Ale oni zaczęli mnie bić, wtargnęli do naszej przykościelnej kuchni i chwycili za noże. Nie chciałem, żeby kogoś skrzywdzili, więc cicho przyjąłem ciosy na siebie”. Zraniony został również 25-letni Dinesh Kumar, który pośpieszył z pomocą Jose oraz jeden z ochrzczonych. Wezwana policja odesłała wszystkich obecnych do swoich domów.

Zmagania z Bogiem i rezygnacja z doniesienia

Za namową innych liderów Prakash napisał list ze skargą, w którym poinformował policję o dokładnym przebiegu wydarzeń. Jednak w modlitwie Bóg wskazał mu, że nie powinien zgłaszać napastników. Z tego powodu najpierw walczył z Bogiem, ale potem powiedział duszpasterzom: „Nie będzie żadnej skargi. O wiele gorzej zniosłem poprzednie ataki, a sprawcy przyszli później do Jezusa i służą Jemu teraz w 15 okręgach w naszym kraju”. Prakash poszedł nawet o krok dalej: „Zachęcałem zgromadzenie i swoich braci w służbie, aby, jeśli ta sprawa ich tak bardzo niepokoi, błagali Pana o zbawienie dla tych 20 młodych ludzi.

Indie zajmują obecnie 11. miejsce wśród krajów, w których o największym prześladowaniu chrześcijan na świecie (w roku poprzednim: 15 miejsce).

Źródła: World Watch Monitor, Open Doors

Módlmy się za chrześcijan w Indiach:

Módlmy się o łaskę przebaczania nieprzyjaciołom.

Módlmy się, aby mieli odwagę do głoszenia Dobrej Nowiny.

Módlmy się za prześladowców chrześcijan w Indiach.

