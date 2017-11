Indie: Pastorzy brutalnie zaatakowani

Pastor Khel Prasad Kurre z indyjskiego stanu Chhattisgarh był w drodze powrotnej z wizyty od członka zgromadzenia, kiedy zauważył trzech lub czterech mężczyzn na motorowerze. Ponieważ go wołali, to zatrzymał się. Ale natychmiast mężczyźni zaatakowali go kijami, uderzać w bezbronnego pastora. Dopiero gdy przybyli ludzie z pobliskiej wioski słysząc jego wołanie pomoc, napastnicy uciekli.

Atak, który przeżył – zagrożony przez policję

Pastor Kurre w wyniku zadanych ciosów stracił sporo krwi i musiał mieć założonych 12 szwów na głowie. Kiedy poinformował policję o wydarzeniu, dowiedział się, że sami napastnicy już byli na policji i oskarżyli go o „nawrócenie ludzi na wiarę chrześcijańską”. Policja zagroziła pastorowi aresztowaniem za „namawianie na chrześcijaństwo”. Ten nieoczekiwany obrót wydarzeń uniemożliwił pastorowi złożenie oficjalnego doniesienia na oprawców.

Prawa antykonwersyjne sprzyjają atakom na chrześcijan

W innym ataku dokonanym na chrześcijanina znanego jako „Pastor Seviya” w nowo powstałym stanie Telangana w 2014 roku, ekstremiści hinduscy zranili człowieka tak poważnie, że w jego mózgu powstały skrzepy krwi i przez wiele dni znajdował się w stanie krytycznym. Był pracownikiem kościoła i opiekował się dziesięcioma różnymi zgromadzeniami.

Telangana graniczy z Chhattisgarh, jednym z ośmiu indyjskich stanów z obowiązującą „ustawą antykonwersyjną”. Prawa te oficjalnie służą ochronie przed wymuszonymi nawróceniami, w praktyce dają możliwość kary każdej zmianie wiary i promują łamanie praw mniejszości religijnych takich jak chrześcijanie. Pięć z tych stanów jest rządzonych przez hinduski BJP, w skład którego wchodzi premier Modi.

Trzy miesiące po zabójstwie pastora Sułtana Masiha w Pendżabie w północnych Indiach, jego syn Alisha skarżył się, że nadal nie ma konkretnych rezultatów w postępowaniu. Policja nęka nas pod przykrywką śledztwa”- wyjaśnił na konferencji prasowej 8 października. Urzędnik oddelegowany do ochrony rodziny został wycofany, a obiecana przez rząd pomoc finansowa do tej pory jeszcze nie dotarła.

Prosimy, módlcie się za indyjskich pastorów i ich rodziny!

Módlmy się o całkowite wyzdrowienie po skutkach ataków, zarówno fizycznie, jak i psychicznie dla Sewiji i Kurre.

Módlmy się o to, aby wszystkie uczestniczące w postępowaniu władze wzięły na siebie odpowiedzialność za ochronę chrześcijan i wywiązywały się z niej.

Módlmy się, aby kościoły dotknięte prześladowaniami nie były zastraszane, ale aby chrześcijanie byli wzmocnieni w wierze i nadal naśladowali Jezusa.

źródło: Open Doors