Indie: Pastor zastrzelony na ulicy

Nowy prezydent nie daje dużych nadziei na poprawę sytuacji chrześcijan

(Open Doors) – 15 lipca indyjski pastor Sultan Masih został zamordowany bezpośrednio przed swoim kościołem w Ludhiana na północnym zachodzie Indii. Dwóch napastników na motocyklu zastrzeliło 47-latka z bliskiej odległości. Pastor przygotowywał się do nabożeństwa, jakie miało odbyć się 16 lipca i około 20:30 opuścił budynek kościoła „Temple of God Church“, w którym służył od 20 lat. Po tym jak porozmawiał jeszcze z kilkoma osobami, napastnicy podjechali w jego stronę. Na monitoringu widać jak wielokrotnie oddają z bliska strzały, a pastor upada. Chrześcijanie z tego regionu są w szoku i potrzebują naszego pilnego wsparcia w modlitwie.

Chrześcijanie obawiają się o bezpieczeństwo w Pendżabie

Dzień po ataku setki chrześcijan blokowało ulice tej milionowej prowincji i żądało od policji schwytania napastników. Pendżab jest właściwie znany jako bezpieczne miejsce dla chrześcijan w Indiach, jednak wierzący zaczynają czuć się tam niepewnie. Według pastora Paula Tamizharasana nie było wcześniej żadnych gróźb wobec wierzących w tej okolicy. „Pastor Sultan był moim sąsiadem i przyjacielem. Wszyscy jesteśmy w szoku po tym, co się stało”. 17 lipca Masih został pochowany. Pastor prowadził w kościele także szkołę dla osób z niewielkim wykształceniem. Tamtejsi chrześcijanie uważają, że zarówno to jak i głoszenie Ewangelii mogły być powodami morderstwa.

Sultan Masih pozostawił żonę Sarabjit oraz dwóch synów: Elisha (26) und Hanok (18). Według doniesień policja zapewniła rodzinie wsparcie za pośrednictwem władz.

Nowy prezydent Ram Nath Kavind również hinduskim nacjonalistą

Sytuacja chrześcijan w Indiach dramatycznie pogorszyła się w ostatnich latach. Pod panowaniem prezydenta Rama Natha Kavinda zapewne niewiele się zmieni. 71-latek urzęduje na tym stanowisku od połowy lipca. To nietypowe, że razem z nim na czele państwa stoi osoba z bezkastowej grupy dalitów (tzw. „nietykalni”). Jednak Kavind nie jest rzecznikiem mniejszości. Należy do nacjonalistycznej Indyjskiej Partii Ludowej BJP premiera Modiego i już dawniej podkreślał, że chrześcijanie i muzułmanie nie należą do Indii. Nowy prezydent prawdopodobnie zwiększy ucisk na chrześcijańską mniejszość, chociaż podobnie jak w Polsce czy Niemczech prezydent w Indiach ma raczej funkcję reprezentatywną.

Indie zajmują 15 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań, liście krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani.

Dziękujemy, że wstawiacie się po stronie chrześcijan z Indii!

• Módlmy się za rodzinę i kościół pastora Sultana Masiha.

• Módlmy się o ochronę i pokój wewnętrzny chrześcijan w Pendżabie, którzy żyją w strachu po ataku.

• Módlmy się, aby Ewangelia docierała do wielu osób w Indiach, przez co Kościół będzie mógł wzrastać.

Źródło Open Doors