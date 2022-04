Indie: Pastor zabity przez naksalitów

17 marca wieczorem pastor Yalam Shankar został znaleziony martwy w pobliżu swojego domu w wiosce Anganpalli (stan Chhattisgarh). Liczne poszlaki wskazują na morderstwo dokonane przez zwolenników naksalitów, maoistowskiej grupy rebeliantów. Coraz więcej informacji o atakach na chrześcijan napływa także z innych części kraju.

Pastor kontynuował pracę mimo gróźb

W ostatnich miesiącach pastor Shankar wielokrotnie otrzymywał pisemne pogróżki. W styczniu 2022 r. na drzwiach swojego domu znalazł kartkę, na których widniało jego nazwisko i nazwisko jego współpracownika, a także nazwiska 27 innych pastorów i chrześcijan z okolicy; wszystkim im grożono śmiercią, jeśli pod wpływem ich posługi, ktokolwiek nawróci się na chrześcijaństwo. Wiadomość została podpisana przez naksalitów. Pomimo tej groźby pastor Shankar kontynuował swoją pracę. Wielokrotnie powtarzał: „Nawet gdybym miał stracić życie, nie przestanę służyć Panu”.

Komentując jego śmierć, lokalny partner Open Doors powiedział: „To oczywiste, że zabili go naksalici. Powodem jest to, że choć oni sami niekoniecznie są przeciw chrześcijanom, to są podburzani przez ekstremistów [hinduskich]. Naksalici twierdzą, że walczą o prawa społeczności lokalnych i są uzależnieni od ich poparcia politycznego, więc muszą brać pod uwagę ich życzenia”.

Wzrost liczby ataków na chrześcijan w całym kraju

Chhattisgarh jest jednym ze stanów, w których część ludności żyje w społeczeństwach plemiennych. Ekstremistyczny ruch hinduistyczny „Rashtriya Swayamsevak Sangh” (RSS) z powodzeniem przeniknął do tych społeczności i nastawia je przeciwko żyjącym wśród nich chrześcijanom. Wrogie nastroje wpływają również na zachowanie naksalitów, jak wyjaśnił lokalny partner Open Doors.

W społecznościach plemiennych konwertyci spotykają się z dużą wrogością. Może to oznaczać, że ogranicza się im dostęp do wody pitnej. Dochodzi do napaści na tle seksualnym, wypędzenia z rodzinnych miejscowości, a nawet morderstw. W zeszłym tygodniu zgłoszono kolejny przypadek zabójstwa chrześcijanina; Open Doors nie dysponuje obecnie bardziej szczegółowymi informacjami na ten temat.

Również w południowych Indiach presja wywierana na chrześcijan wyraźnie wzrasta. Coraz częściej zarzuca się im, że nawracają ludzi pod przymusem lub za pomocą zachęt finansowych. W niektórych przypadkach są im stawiane zarzuty. Pastorzy są zatrzymywani i przetrzymywani tygodniami w areszcie, torturowani i zastraszani. W tym czasie nie wolno im spotykać się z członkami rodziny ani wspólnie się modlić.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Indie zajmują 10 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Źródła: www.naidunia.com, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Indiach!

Módl się o pocieszenie dla krewnych i wspólnoty zamordowanego pastora Yalama Shankara.

Módl się o ochronę dla wszystkich pastorów i chrześcijan, którzy są celem ataków naksalitów.

Módl się za wszystkich duszpasterzy, którzy przebywają w więzieniu, aby nie poddawali się zniechęceniu, zostali wypuszczeni na wolność i mogli kontynuować swoją posługę.

Módl się za napastników – naksalitów, jak i ekstremistów hinduistycznych – aby Jezus otworzył ich oczy na Ewangelię.

Za Open Doors

