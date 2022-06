Indie: Pastor torturowany w czasie zatrzymania na policji

16 kwietnia w stanie Uttar Pradesh na północy Indii aresztowano chrześcijańskiego pastora pod fałszywymi zarzutami czynności związanych z konwersją religijną. Pastor i jego rodzina byli w odwiedzinach u krewnych we wsi Anamouh Anam i w ramach wizyty spędzili czas na śpiewaniu pieśni chwalących Boga i modlitwie. Śpiew chrześcijan usłyszał sąsiad, który o spotkaniu powiadomił policję.

„Nie mogłem wyjść z komisariatu”

Władze oskarżyły pastora o rzekome nawracanie innych na chrześcijaństwo, po czym zabrały go razem z jego wujem na miejscowy komisariat. „Bili nas, gdy wsiadaliśmy do policyjnego vana, a policjanci na zmianę torturowali nas fizycznie” – powiedział pastor.

Dwaj wierzący byli trzymani w areszcie i torturowani prawie 24 godziny, po czym zwolnieni. „Nie mogłem wyjść z komisariatu” – powiedział pastor.

„Obie nogi miałem bardzo spuchnięte, ból był tak wielki, że nie mogłem przejść z jednego miejsca w drugie”.

Módlmy się…

Módlmy się o uzdrowienie tych dwóch wierzących, prosząc Pana, by ich posilił i aby mogli w pełni wrócić do zdrowia po doznanych obrażeniach. Niech ich sposób reakcji w obecnej sytuacji służy jako przykład Bożego współczucia i łaski dla ich prześladowców. Nadal módlmy się, by kościół w Indiach wiernie trwał przy Chrystusie pośród ostrych prześladowań.

Źródło: International Christian Concern

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

