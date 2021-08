Indie: Pastor pobity przez policję z powodu Chrystusa

13 czerwca aresztowano pastora Sanjaya Kumara Bharatiego oraz jego żonę i dzieci oraz kilku członków ich kościoła w Shyampur w stanie Uttarakhand. Powodem zatrzymania była otrzymana przez władze skarga na łamanie obostrzeń COVID-19, jednak przesłuchanie przez policję dotyczyło wyłącznie służby kościoła i nawróceń na chrześcijaństwo.

Bity i zmuszony do wyprowadzki

Zaraz po przybyciu pastora Sanjaya na posterunek policji, funkcjonariusze zaczęli go bić. Okładając go pasem, ubliżali mu i oskarżali o dawanie ludziom pieniędzy, aby zachęcić ich do przejścia na chrześcijaństwo. Mimo, że pastor Sanjay i jego rodzina mieszkali w tej wiosce od 12 lat, policjanci nazwali go „obcym” i twierdzili, że przybył w te okolice w celu nawracania mieszkańców.

Inni wierzący, zatrzymani razem z pastorem, zostali zwolnieni z aresztu. Zanim jemu pozwolono odejść, funkcjonariusz nakazał mu opuszczenie wioski. W następstwie aresztowania, właściciel domu, gdzie mieszkał pastor z rodziną, poprosił, żeby się wyprowadzili, a nikt z wioski nie chciał wynająć im mieszkania.

Pastor Sanjay został także ostrzeżony, że trafi do więzienia, jeśli władze otrzymają jeszcze jedną skargę przeciwko niemu. Zaniepokojeni liderzy chrześcijańscy przekonali tę rodzinę, aby opuściła wioskę dla swojego bezpieczeństwa i pomogli jej przenieść się w nieznane miejsce ponad 900 km dalej.

Kościół prowadzony przez pastora Sanjaya wcześniej liczył około 150 członków, ale przez wzrastający sprzeciw liczba ta spadła do 50. Po ostatnim incydencie z policją, odbyło się spotkanie wioskowe, na którym ostrzeżono członków Kościoła, że mają zaprzestać uczestniczenia w nabożeństwach, w przeciwnym razie będą wykluczeni przez resztę mieszkańców. Pomimo opuszczenia tego miejsca, pastor Sanjay utrzymuje kontakt telefoniczny z członkami kościoła, znajdującymi się teraz pod silną presją, aby porzucić swoją wiarę w Chrystusa.

Módlmy się…

Wesprzyjmy modlitwą pastora Sanjaya, jego żonę i trójkę dzieci, którzy muszą przystosować się do nowej sytuacji po przymusowej przeprowadzce. Gdy ta chrześcijańska rodzina już zaaklimatyzuje się w nowym miejscu i społeczności, niech doświadczą czasu uzdrowienia, odnowy duchowej i Bożego prowadzenia w kierunku przyszłej służby.

Prośmy Boga, aby nadal używał tego wiernego pastora, udzielając przez niego niezbędnej mądrości, przewodnictwa i zachęty członkom kościoła w Shyampur, którzy doświadczają wzmożonej presji społecznej.

Niech w tym czasie ucisku ci prześladowani chrześcijanie będą wzmacniani pewnością nieustannej Bożej obecności i wypełnienia Jego wspaniałych obietnic.

Źródło: Morning Star News

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

