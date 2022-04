Indie: Pastor oskarżony o nawracanie i pobity

Rano 25 lutego pastor Kelom Kalyan Tet wracał do domu po wizycie u przyjaciela, gdy grupa ludzi zaczepiła go na ulicy w południowym Delhi. Mężczyźni oskarżyli go o nielegalne nawracanie i zaczęli bić. Zabrali mu torbę, w której był jego telefon, dokumenty i Biblia, i przywiązali do ulicznego słupa na ruchliwym skrzyżowaniu. Dalej go bili, rwąc na nim ubranie i zmuszając od wygłaszania hinduskiego hasła religijnego „Jai Shri Ram”.

Nie wiadomo dokładnie jak, ale pastor Kelom w końcu zdołał się uwolnić i ukryć przed napastnikami. Potem zebrał się na odwagę i 27 lutego poszedł na policję, gdzie złożył oficjalną skargę. Obecnie władze zbierają nagrania z kamer bezpieczeństwa, by ustalić przebieg wydarzeń.

Oskarżenia o przymusową konwersję religijną często są wykorzystywane przeciwko chrześcijanom w Indiach. W ostatnich wyborach państwowych, hinduska partia nacjonalistyczna Bharatiya Janata Party (BJP) wygrała w czterech z pięciu stanów, w których przeprowadzano wybory. Niektórzy chrześcijanie obawiają się, że te wyniki będą odbierane jako poparcie dla anty-mniejszościowej polityki BJP.

Módlmy się, by pastor Kelom w pełni wrócił do zdrowia i doświadczył też uzdrowienia emocjonalnego, a sprawcy ataku zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Prośmy Boga, by umocnił chrześcijan w całych Indiach, aby nadal trwali mocno w wierze, dzieląc się Dobrą Nowiną o zbawieniu ze wszystkimi wokół.

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

