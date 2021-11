Indie: Pastor aresztowany po protestach hinduistów

Protest poprowadzony przez hinduskich bojowników przeciwko rzekomym konwersjom religijnym doprowadził do konfrontacji z policją i postawienia zarzutów chrześcijańskiemu pastorowi.

Protest

W niedzielę 17 października aktywiści należący do dwóch hinduskich organizacji nacjonalistycznych, Vishwa Hindu Parishad i Bajrang Dal, wdarli się do małego kościoła w Hubballi, mieście w stanie Karnataka na południu Indii. Na nagraniu wideo widać kilkudziesięciu uczestników protestu siedzących w kościele Bairidevarkoppa i śpiewających hinduskie pieśni religijne.

Gdy protest się nasilił, miejscowy polityk zorganizował demonstrację BJP, blokując drogę szybkiego ruchu i żądając aresztowania pastora Somu Avaradhi. Lokalne media donosiły o wynikłych stąd poważnych utrudnieniach ruchu. Ostatecznie, pastorowi Somu postawiono zarzuty „celowych i złośliwych czynów zamierzonych w celu obrazy uczuć religijnych”. Trzech innych chrześcijan przesłuchano i zwolniono.

Zarzuty w stronę pastora

Pewien mężczyzna o imieniu Vishvanath miał twierdzić, że zabrano go do kościoła i zmuszono do nawrócenia na chrześcijaństwo. Powiedział też, że w ciągu kolejnych trzech miesięcy był „nękany” przez pastora z powodu używania cynobru, szkarłatnego proszku powszechnie stosowanego w hinduskich obrzędach. Pastor Somu twierdzi, że Vishwanath nawrócił się z własnej woli.

Hinduskie grupy nacjonalistyczne w całych Indiach zdobywają władzę i wpływ, często w porozumieniu z nacjonalistyczną partią polityczną BJP. Z inspiracji BJP władze stanu Karnataka wydały niedawno nakaz przeprowadzenia badania obejmującego wszystkie kościoły, posługujących i misjonarzy.

Badanie jest częścią przygotowań do uchwalenia w stanie praw anty-konwersyjnych, podobnych do tych, które funkcjonują w kilku innych indyjskich stanach. Niektórzy członkowie komitetu legislacyjnego proponowali nawet odebranie wszystkich zasiłków rządowych osobom, które nawrócą się z hinduizmu na chrześcijaństwo.

Módlmy się…

Módlmy się o mądrość dla członków wspomnianego kościoła, a także dla innych wierzących ze stanu Karnataka, którzy znajdują się w podobnej sytuacji i w obliczu narastającej wrogości próbują znajdować najlepsze sposoby prowadzenia swojej służby.

Módlmy się, by w sprawie pastora Somu zwyciężyła prawda, a zarzuty przeciwko niemu zostały wycofane.

Niech Bóg radykalnie odmieni serca tych, którzy sprzeciwiają się w Indiach Ewangelii, i przez służbę Ducha Świętego doprowadzi ich do zwrócenia się w wierze ku Chrystusowi, objawiając im cudowną miłość i wieczną nadzieję, jakie można znaleźć tylko w Nim.

Źródła: NDTV, India Today, The Indian Express, New Indian Express, Church in Chains

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

