Indie: Od Wielkanocy zaatakowane kościoły są zamknięte

W Wielkanoc doszło do ataków na dwie wspólnoty chrześcijańskie w Indiach, przeprowadzonych przez hinduskie grupy nacjonalistyczne. Kościoły pozostają zamknięte w oczekiwaniu na działania policji. Ekstremiści zastraszali członków i liderów wspólnot w stanie Gudźarat. Jeden z kościołów został splądrowany, a jego pastorzy brutalnie pobici. Pojawiły się również niepotwierdzone doniesienia o atakach na trzy inne kościoły w tym samym regionie.

Pastor Dinesh Parmar z Western India Pentecostal Church w Ahmadabadzie poinformował, że grupy nacjonalistyczne celowo wybrały Wielkanoc – dzień o wysokiej frekwencji – by zakłócić nabożeństwa. Około 25 członków organizacji Vishva Hindu Parishad (VHP) i Bajrang Dal wtargnęło do świątyni, wymachując kijami i skandując hasła w języku hindi. Oskarżyli pastora o przymusowe nawracanie, przesłuchiwali wiernych i żądali okazania dokumentów tożsamości. Mimo zastraszania nabożeństwo kontynuowano, a po wezwaniu policji napastnicy uciekli.

W Surat pastor Ganesh Vijay Koli i jego zastępca Benjamin Gamit z kościoła Yeshu Raja Satsang zostali zaatakowani przez około 15 nacjonalistów podczas wielkanocnego nabożeństwa. Napastnicy pobili duchownych i rzucali w nich przedmiotami, powodując obrażenia. Zgromadzeni wierni byli zbyt przerażeni, by nagrać incydent.

Po atakach obie wspólnoty doświadczyły dalszej presji. Policja początkowo odmówiła przyjęcia formalnych skarg i naciskała na usunięcie nagrań wideo. W Surat funkcjonariusze doprowadzili do „kompromisowego porozumienia” między ofiarami a sprawcami, co skutkowało wycofaniem skarg z obawy przed kolejnymi atakami. Właściciele budynków kościelnych odmówili zgody na dalsze nabożeństwa, zmuszając wspólnoty do zamknięcia lub przeniesienia się do mniejszych, mniej dostępnych lokalizacji. Wielu wiernych, zwłaszcza z mniej uprzywilejowanych środowisk, nie ma obecnie możliwości uczestniczenia w nabożeństwach online.

Chrześcijańscy liderzy wskazują na szerszy trend zamykania niezależnych i domowych kościołów w Gudźaracie od końca 2024 roku. Władze coraz częściej odmawiają zgody na spotkania religijne. Część chrześcijan zdecydowała się na wyjazd z obawy o bezpieczeństwo. Mimo gróźb pastor Parmar pozostał w swojej dzielnicy i nadal domaga się oficjalnych działań przeciwko sprawcom, podkreślając konstytucyjne prawo do wolności religijnej w Indiach.

Indie zajmują obecnie 11. miejsce na liście Open Doors „World Watch List 2025” – zestawieniu krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. To znaczny wzrost od czasu objęcia władzy przez premiera Narendrę Modiego w 2014 roku.