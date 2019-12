Indie: Niewinnie spędzili 11 lat w więzieniu – zwolnieni za kaucją

Decyzją indyjskiego sądu federalnego 26 listopada pięciu chrześcijan zostało wypuszczonych na wolność po jedenastu latach odbywania kary pozbawienia wolności. W 2013 roku, mimo braku dowodów, siedmiu chrześcijan zostało skazanych na dożywotnie więzienie za zabójstwo hinduskiego przywódcy. Żaden z nich nie przyznał się do winy. Dwaj mężczyźni zostali zwolnieni w maju i lipcu tego roku, pięciu opuściło więzienie po wpłaceniu kaucji 26 listopada.

Były sędzia federalny podejrzewa celowe opóźnianie

Kontekst: Zamordowanie hinduskiego przywódcy Laxmanananandy Saraswati w Orisie (obecnie: Odisha) w dniu 23 sierpnia 2008 r. wywołało falę przemocy wobec chrześcijan, podczas której zamordowano około 100 osób, a 300 kościołów i 6 000 prywatnych domów zostało uszkodzonych lub zniszczonych. Chociaż do morderstwa przyznali się członkowie odłamu grupy maoistowskiej (komunistycznej), przed sądem oskarżono arbitralnie wybranych chrześcijan. Hinduscy ekstremiści, jak również policja, od dawna podtrzymywali teorię chrześcijańskiego spisku przeciwko Saraswati.

Sąd Stanowy w Odiszy nie rozpatrywał apelacji mężczyzn przez kilku lat. Wniosek jednego z mężczyzn, Gornath’a Chalanseth’a, został odrzucony dwukrotnie i dlatego mężczyzna wniósł odwołanie do indyjskiego sądu federalnego. Sąd przychylił się do jego wniosku 21 maja, uzasadniając, że właściwy sąd zwlekał z jego rozpatrzeniem ponad dwa lata. Na tej samej podstawie zostali zwolnieni za kaucją pozostali chrześcijanie.

Kilku indyjskich ekspertów prawnych skrytykowało opóźnienia w rozpatrzeniu apelacji mężczyzn. Były sędzia indyjskiego sądu federalnego, Cyriac Joseph, powiedział już w maju 2018 roku: „To (opóźnienie) jest porażką systemu sądowego. W postępowaniu sądowym rozprawa odwoławcza może zostać opóźniona z wielu powodów, ale w tym przypadku nie ma żadnych (proceduralnych) podstaw do jej odroczenia. Wydaje się celowo opóźniana, być może po to, by można było rozpatrywać ją przed odpowiednim sędzią”.

Pokój w modlitwie

Gornath Chalanseth, chrześcijanin zwolniony w maju, wyraził swoją radość z uwolnienia głośnymi modlitwami i wiwatami. Patrząc na czas spędzony w więzieniu, mówi: „Stopniowo odnalazłem pociechę w modlitwie. Modlitwa dawała pokój mojej duszy, zawsze zachowywałem ten zwyczaj w więzieniu”. Jego dobre zachowanie zostało zauważone przez władze więzienne, które przydzieliły mu zadanie nadzorowania ponad 40 więźniów.

Chociaż sytuacja chrześcijan jest różna w różnych stanach Indii, od kilku lat obserwuje się ciągłe jej pogorszenie. Na Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Indie zajmują obecnie 10 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Indiach:

Podziękuj za decyzję indyjskiego sądu federalnego i módl się o ostateczne uniewinnienie siedmiu mężczyzn.

Módl się za chrześcijan w Odiszy, którzy nadal znajdują się pod wielką presją lokalnego środowiska; aby pozostali niezłomni w wierze, nie dali się zastraszyć i podążali za Jezusem z radością.

Módl się za prześladowców chrześcijan na wszystkich poziomach społecznych, aby Jezus uwolnił ich od nienawiści do niehindusów i otworzył ich serca na Ewangelię.

za Open Doors Polska