Indie: mordowanie chrześcijan, kampania przekształcenia Indii w państwo hinduskie

Chrześcijanie w Indiach doświadczają gwałtownej przemocy ze strony radykalnych ekstremistów hinduskich.

Ta zabójcza kampania zbiega się z planami indyjskiego rządu, by przekształcić Indie w państwo hinduskie.

Nowy raport organizacji praw człowieka ujawnia, że mimo czteromiesięcznej kwarantanny z powodu koronawirusa, chrześcijanie w Indiach doświadczają nagłego wzrostu motywowanych religijnie prześladowań.

Według Persecution Relief, cztery stany: Jharkhand, Uttar Pradesh, Tamil Nadu i Chhatisgarh, to teraz dla chrześcijan najbardziej niebezpieczne miejsca, w których regularnie dochodzi do pobić, aresztowań, niszczenia kościołów, a czasem i śmierci.

„Wzywają policję i czasem aresztują chrześcijanina, oskarżają go o wprowadzanie społecznej dysharmonii, oskarżają o powodowanie problemów właśnie przez to, że jest chrześcijaninem” – powiedział w rozmowie z CBN News Todd Nettleton z Voice of the Martyrs.

Jednym z brutalnie zabitych jest 27-letni Kande Mudu, którzy cztery lata temu nawrócił się z hinduizmu na chrześcijaństwo.

„Pierwszymi osobami, jakie przyprowadził do Chrystusa, byli jego trzej bracia. To sprawiło, że wieś zaczęła wywierać na nich presję” – powiedział Nettleton.

7 czerwca, grupa radykalnych hindusów, uzbrojonych w ostre narzędzia i domowe pistolety, wyciągnęła Mudu z domu, dotkliwie pobiła i poderżnęła mu gardło.

„I nawet jeszcze wtedy, gdy przyszedł po niego tłum hindusów, i gdy [Mudu] wiedział, że jego życie może się za chwilę skończyć, ostatnie słowa, które powiedział do żony, gdy go zabierali, to: ‚Kochanie! Chcę, żebyś została mocna w wierze, nawet, jeśli mnie zabiją, bądź niezachwiana w wierze w Chrystusa'” – opowiada Nettleton.

Według informacji Persecution Relief, przypadek Kande Mudu jest jednym z 293 aktów prześladowań chrześcijan w ciągu zaledwie pierwszych sześciu miesięcy tego roku. To 40-procentowy skok w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.

„Widząc sposoby, w jakie ataki na te społeczności są kontynuowane, po części rozumiemy obawy zgłaszane przez wielu na całym świecie odnośnie do tego, co się dzieje z wolnością religijną w Indiach” – powiedziała w rozmowie z CBN News Anurima Bhargava z Komisji Stanów Zjednoczonych ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej.

W ciągu ostatnich siedmiu lat, Indie przesunęły się z 31. miejsca na 10. na Światowym Indeksie Prześladowań

Open Doors, obejmującym kraje na świecie, w których bycie chrześcijaninem wiąże się z największym niebezpieczeństwem.

Do większości dokonywanych w Indiach ataków dochodzi pod rządami premiera Narendry Modi’ego z hinduskiej partii Bharatiya Janata Party (Indyjska Partia Ludowa) – BJP.

Partię Modi’ego oskarża się o próby przekształcenia Indii w państwo hinduskie.

„Premier Modi został wybrany w zeszłym roku i obiecał, że uczyni Indie państwem bardziej hinduskim” – powiedział Nettleton. „[Ludowcy] wierzą, że Indie są państwem hinduskim, że ta ziemia dosłownie jest ziemią hinduską, i jeśli chcesz tu żyć, powinieneś być hindusem”.

Konstytucja Indii gwarantuje wolność religijną, jednak Nettleton mówi, że indyjski rząd forsuje prawo państwowe, które będzie zakazywać zmiany religii.

„Zasadniczo chodzi o prawa, które mówią, że nie możesz zmienić swojej religii, a jeśli chcesz ją zmienić, musisz pojawić się przed magistratem, musisz wyjaśnić, dlaczego to robisz, co daje rządowi okazję do walki przeciwko takiemu przejściu i wyperswadowania ci zmiany swojej wiary” – wyjaśnia.

Do tej pory, 8 z 29 indyjskich stanów wprowadziło prawa przeciwko zmianie religii.

I nie chodzi tylko o chrześcijan. Muzułmanie też zaczynają być pod presją.

„Widzimy, że podejmowane są kolejne wysiłki, które mierzą konkretnie w muzułmanów, m.in. wprowadzona w zeszłym roku nowelizacja ustawy o obywatelstwie, która znacznie ułatwiła próbę otrzymania obywatelstwa wszystkim poza muzułmanami” – powiedziała Bhargava w rozmowie z CBN News.

Na początku sierpnia tego roku, hindusi w całym kraju świętowali, gdy premier Modi otworzył długo oczekiwaną, hinduską świątynię czczonego w Indiach boga Ram, zbudowaną na miejscu zniszczonego, XVI-wiecznego meczetu.

W 1992 roku, hinduscy radykałowie zniszczyli meczet, wzniecając potężną falę przemocy między hindusami i muzułmanami.

Przez ponad siedem dekad, Indie były podtrzymywane przez swoją świecką konstytucję, bogatą kulturę i pluralistyczne wartości.

Teraz, organizacje praw człowieka twierdzą, że cała ta konstrukcja jest zagrożona, ponieważ Modi i jego partia polityczna realizuje agresywny, zabójczy plan przekształcenia Indii w państwo hinduskie. To plan, o którym lider BJP kiedyś powiedział, że dojdzie do skutku przed końcem grudnia 2021 roku, gdy całe Indie będą wolne od chrześcijan i muzułmanów, czy przez zmianę religii, czy wyrzucenie z kraju.

