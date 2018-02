Indie: Ma 90 lat i głosi ewangelię mimo prześladowań

Mimo brutalnych represji 90-letni Jatya nadal z chęcią dzieli się ewangelią ze wszystkimi, którzy chcą słuchać i jest przygotowany na kolejne cierpienia. Ten posunięty w latach, lecz nadal pełen energii chrześcijanin mieszka na południu Indii, w miejscowości zaludnionej zwolennikami Narodowego Stowarzyszenia Ochotników (Rashtriya Swayamsevak Sangh – RSS), potężnej hinduskiej organizacji narodowo-religijnej, która stawia sobie za cel zmuszenie chrześcijan do powrotu do „swoich narodowych, hinduistycznych korzeni”.

Kłopoty Jatyi zaczęły w 1992 roku, gdy odmówił podpisania zobowiązania do zaniechania ewangelizacji.

W reakcji na jego upór policjanci połamali mu wszystkie palce. Trzy lata później hinduistyczni radykałowie pobili go i zaciągnęli na komisariat policji, gdzie był przez tydzień więziony. Blizny na jego lewej ręce są stałym przypomnieniem o trzeciej napaści, kiedy to pewien hinduistyczny ekstremista wysmagał go łańcuchem od roweru. Świadectwa kolejnych ataków na Jatyę znajdują się w teczce pełnej zdjęć i artykułów prasowych. Ostatni miał miejsce rok temu.

Gdy jednak po każdym brutalnym pobiciu Jatya wraca do domu ze szpitala, po prostu bierze Biblię i dalej świadczy innym w swojej wsi. Regularnie modli się z Hindusami, rozdaje traktaty ewangelizacyjne i mówi miejscowym, że Jezus umarł też za nich. Razem z dwójką ze swoich dziewięciorga dzieci prowadzi kościół liczący około czterdziestu osób, który spotyka się w niewielkim pomieszczeniu, przylegającym do jego domu.

Choć Jatya już wielokrotnie był pobity za głoszenie swojej wiary,

jest zdeterminowany, by dzielić się ewangelią bez względu na koszty, aż do ostatniego tchnienia. Módlmy się, by on sam i jego kościół nadal był światłem Chrystusowym w tej miejscowości, zamieszkiwanej przez około 10 tysięcy Hindusów. Niech Pan potężnie demonstruje tym ludziom swoją miłość, aby chętnie przyjęli Jego dar wiecznego zbawienia.

Źródło: VOM Australia

Głos Prześladowanych Chrześcijan