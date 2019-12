Indie: Kościoły domowe pod obserwacją

W indyjskim stanie Tamil Nadu policja wzięła pod obserwację miejsca spotkań kilku kościołów domowych, by zapobiec ich wykorzystywaniu na chrześcijańskie nabożeństwa. W kilku wsiach kościoły domowe otrzymały nakaz zaprzestania wszelkich spotkań. Pastorzy tych małych zgromadzeń są nękani. Aby nabożeństwa mogły się odbywać, wymagana jest zgoda władz okręgowych.

Indie to oficjalnie państwo świeckie, a sądy wielokrotnie twierdziły, że na domowe spotkania modlitewne nie są potrzebne pozwolenia. To jednak nie powstrzymuje lokalnych władz przed ich wymaganiem, często po skargach innych członków lokalnych społeczności, którzy sobie nie życzą, by w ich wsiach miały miejsce jakiekolwiek działania chrześcijańskie.

Pamiętajmy w modlitwie o nękanych członkach małych kościołów domowych i o ich liderach. Prośmy Pana, by obdarzył ich mądrością, rozwagą i przychylnością w kontaktach z lokalnymi mieszkańcami, którzy sprzeciwiają się chrześcijaństwu. Módlmy się, by miejscowe samorządy stosowały się do praw swojego państwa, zapewniających wszystkim obywatelom wolność i ochronę, aby kościół nadal mógł się bez przeszkód rozwijać.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan