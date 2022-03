Indie: Jezus zmienił jej życie i napełnił ją odwagą

Geetika* została chrześcijanką, kiedy Jezus uzdrowił ją z choroby. Samotna matka ciężko pracuje, aby zarobić na utrzymanie siebie i dwójki dzieci. Chrześcijanka jest wyśmiewana i szykanowana przez ludzi w swoim otoczeniu. Mimo to z wdzięcznością mówi o tym, co Jezus uczynił w jej życiu.

„Ponieważ Jezus jest ze mną, żaden problem nie jest zbyt wielki”

„Zanim zostałam chrześcijanką, miałam wiele problemów. Mój mąż był pijakiem i wiele lat temu zostawił mnie i moje dzieci. Pracowałam jako robotnik dniówkowy, aby zarobić na utrzymanie dzieci i siebie, ale to nigdy nie wystarczało. Myślałam, że jeśli przyjdę do Jezusa, wszystko się zmieni i moje problemy znikną” – wspomina Geetika. „Ale tak się nie stało. Zamiast tego wyśmiewano mnie i krytykowano za moją wiarę w Jezusa. Muszę jednak powiedzieć, że to było niczym w porównaniu z nędznym życiem, jakie wiodłam bez Jezusa. Ponieważ Jezus jest ze mną, jestem gotowa stawić czoła wszystkiemu. Żaden problem nie jest zbyt duży”.

Jej niezachwiana wiara jest ciągle wystawiana na próbę – z jednej strony przez słabe zdrowie, z drugiej przez otaczających ją ludzi: „Ludzie mówią nam, żebyśmy odwrócili się od Jezusa. Uważają, że nie jest tego wart. Ale my nie wyrzekamy się naszej wiary, nigdy nie moglibyśmy tego zrobić!”. Kontynuuje: „Wiem, że ludzie mówią różne złe rzeczy o chrześcijanach i Jezusie, ale ja się tym nie przejmuję. Wiem tylko, że zostałam uzdrowiona, a moje życie przepełnia pokój, którego nigdy wcześniej nie znałam. Nawet teraz, gdy krytyka innych sprawia mi przykrość lub gdy jestem chora, proszę córkę, by przeczytała mi coś z Biblii, a potem dzwonię do mojego pastora, by się za mnie pomodlił”. Dodała cicho: „Sama też się modlę, ale nie umiem odmawiać długich modlitw. Dlatego moje modlitwy są krótkie, ale wiem, że Bóg mnie słyszy. Doświadczam uzdrowienia za każdym razem, gdy wołam do Boga”.

Mała pomoc o długotrwałym działaniu

Geetika zarabia na życie, sprzedając warzywa. Gdy nasi lokalni partnerzy dowiedzieli się o jej trudnościach, udostępnili jej mobilną budkę. Dzięki temu Geetika może sprzedawać warzywa większej liczbie klientów niż wcześniej. „Zanim dostałam wózek, sprzedawałem warzywa w małej szopie. Teraz mogę zabierać wózek w różne miejsca i dzięki temu sprzedaję więcej niż wcześniej. Dziękuję za tę pomoc. Mogę zapewnić zdrowe jedzenie moim dzieciom i jestem szczęśliwa” – mówi Geetika.

„Muszę jednak ciężko pracować. Codziennie o 4 rano chodzę na targ warzywny, żeby kupić warzywa. Kupione warzywa zazwyczaj sprzedaję w ciągu 2-3 dni z dobrym zyskiem. Mój syn pomaga mi wieczorem. Jestem wdzięczna Panu za wszystkie Jego błogosławieństwa”.

*imię zmieniono

Prosimy, módl się za Geetikę i chrześcijan w Indiach:

Podziękuj za życie Geetiki i za jej niezachwianą wiarę.

Módl się, aby Jezus nadal błogosławił jej dobrym zdrowiem, aby jej mały biznes przynosił dochód oraz aby jej dzieci były zdrowe i rozwijały się duchowo.

Módl się z Geetiką, aby jej dzieci dobrze radziły sobie w szkole.

Módl się, aby więcej osób z ich otoczenia doświadczyło Bożego pokoju w Jezusie.

Za Open Doors

