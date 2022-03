Indie: Jedenaście stanów z ustawą antykonwersyjną

9 lutego rząd stanu Haryana przyjął projekt nowej ustawy antykonwersyjnej. W najbliższych tygodniach o jej wprowadzeniu zadecyduje parlament stanowy. Dwa budynki kościelne zostały zniszczone w Chhattisgarh i Karnataka w wyniku ataków hinduistów w lutym.

Wątpliwe uzasadnienie i duża swoboda interpretacji

Haryana jest najnowszym przykładem spośród wielu stanów, których rządy w ostatnich miesiącach uchwaliły nowe lub zaostrzyły istniejące przepisy antykonwersyjne. W stanie Uttar Pradesh w grudniu 2020 r. uchwalono ustawę uznającą przymusową konwersję religijną za przestępstwo; w tym samym miesiącu podobna ustawa weszła w życie w stanie Himachal Pradesh. Madhya Pradesh i Gujarat poszły w ich ślady w styczniu i kwietniu 2021 roku, zaostrzając już istniejące przepisy. Ostatnio, w grudniu, w stanie Karnataka uchwalono ustawę antykonwersyjną, która ma zostać ratyfikowana w tym miesiącu. Wszystkie te stany są rządzone przez hinduską nacjonalistyczną partię „Bharatiya Janata Party” (BJP), której członkowie tworzą rząd premiera Modiego.

„Jesteśmy zaniepokojeni tym, co dzieje się w Haryanie, ponieważ będzie to już jedenasty stan w Indiach z obowiązującymi przepisami antykonwersyjnymi” – powiedział ekspert Open Doors ds. Indii Rinzen Baleng. „Brak właściwej definicji przestępstw, których dotyczy ustawa, czyni te prawa podatnymi na nadużycia” – wskazuje Baleng, zauważając, że ciężar dowodu spoczywa wyłącznie na osobie oskarżonej. Wiele sytuacji z przeszłości pokazuje, że: „Te prawa są wykorzystywane arbitralnie do wywierania nacisku na mniejszości”.

Z kolei autorzy projektu ustawy z Haryany oświadczyli, że w ich stanie odnotowano „dziesiątki przypadków” przymusowego nawracania. Zarzut nie jest nowy: już we wrześniu ubiegłego roku jeden z polityków BJP w parlamencie stanu Karnataka skarżył się, że w jego okręgu wyborczym „szeroko rozpowszechnione” są przymusowe konwersje. Jednak ankieta przeprowadzona przez lokalne władze wśród chrześcijan w tym okręgu wyborczym nie znalazła żadnych dowodów na poparcie tego twierdzenia.

Buldożerem na kościół

Chociaż przepisy antykonwersyjne nie są wymierzone wyłącznie przeciwko chrześcijanom, ale przeciwko wszystkim mniejszościom religijnym, nienawiść do chrześcijan doprowadziła w ostatnich tygodniach do zniszczenia dwóch kościołów.

W wiosce Kistaram (stan Chhattisgarh) grupa chrześcijan zbudowała na posesji jednego ze swoich członków prowizoryczną konstrukcję, która 5 lutego została podpalona. Według niektórych chrześcijan szef lokalnego posterunku policji wyraźnie zachęcał mieszkańców wsi do popełnienia tego czynu; po tym incydencie odmówił przyjęcia skargi od chrześcijan szukających pomocy. W pobliżu miasta Mangaluru (stan Karnataka), hinduscy ekstremiści użyli buldożera, aby zniszczyć kompleks budynków lokalnego kościoła. Wraz z miejscem spotkań zniszczone zostały również schronienia dla potrzebujących rodzin. W wyniku tego zdarzenia 30 rodzin zostało bez dachu nad głową.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Indie zajmują 10. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Indiach!

Módl się o pocieszenie dla chrześcijan, których kościoły, a także domy, zostały celowo zniszczone.

Módl się, aby ci, których to dotknęło, pozostali silni w wierze i pokładali swoją nadzieję całkowicie w Jezusie pośród wszystkich przeciwności.

Módl się o Bożą interwencję, aby przepisy antykonwersyjne nie weszły w życie.

Módl się o liderów wśród prześladowców chrześcijan: aby Bóg dotknął się ich serc i otworzył ich oczy na Jezusa Chrystusa.

Źródła: UCAN, Fides, CSW, Open Doors

Za Open Doors

