Indie: Hinduscy nacjonaliści tracą większość. Ulga dla chrześcijan?

W indyjskich stanach Chhattisgarh, Madhya Pradesh i Radżastan, hinduscy nacjonaliści z BJP, do którego należy również premier Modi, stracili większość w wyniku ostatnich wyborów. W stanach tych w przeszłości odnotowano liczne ataki na chrześcijan, w Chhattisgarh i Madhya Pradesh obowiązują tak zwane „prawa antykonwersyjne”. Po ogłoszeniu wyników wyborów 12 grudnia, wielu chrześcijan wyraziło ulgę i nadzieję na poprawę swojej sytuacji. Inni byli bardziej ostrożni.

Ograniczenia wynikające z przepisów antykonwersyjnych

Zarówno w Chhattisgarh, jak i Madhya Pradesh, BJP sprawowało władzę przez 15 lat. W tym czasie w Chhattisgarh wprowadzono ustawę antykonwersyjną, podczas gdy BJP w Madhya Pradesh jeszcze bardziej zaostrzono istniejące już prawo. Na jego podstawie chrześcijanie byli więzieni pod fałszywymi zarzutami i wielokrotnie byli ofiarami ataków fundamentalistów hinduskich.

W pierwszej reakcji na wyniki wyborów przewodniczący regionalnej konferencji episkopatu abp Leo Cornelius, powiedział: „Mamy nadzieję, że sytuacja zmieni się na lepsze, i że będziemy skuteczniejsi w przyszłości”. Oficjalne ograniczenia wobec chrześcijan obejmują na przykład obowiązek uzyskania pozwolenia na chrzest byłych wyznawców hinduizmu lub na okoliczność przeprowadzenia zgromadzeń chrześcijańskich. Ponadto istnieje szereg przypadków, w których sprawcy brutalnych ataków na chrześcijan, nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Takie postępowanie przedstawicieli systemu sprawiedliwości sprawiają, że agresorzy są coraz bardziej zuchwali w swoich działaniach.

Zaatakowani chrześcijanie w areszcie policyjnym

Arcybiskup Cornelius ma nadzieję, że nowy rząd będzie stał na straży praworządności – ” i będzie on wolny od strachu i faworyzowania”. W ten sposób nawiązuje również do roli policji w ataku hinduskich nacjonalistów na kolędników Sternsingera w czasie Adwentu w 2017. W następstwie skargi urzędnicy aresztowali część kolędników. W rezultacie fundamentaliści zaatakowali chrześcijan na posterunku policji i pobili ich.

Przedstawiciele władzy stanęli po stronie agresorów zasłaniając się brakiem zezwoleń na prowadzenie spotkań.

Odniesienie do agresywnych ekstremistów hinduskich

Vijayesh Lal, sekretarz generalny Aliansu Ewangelicznego Indii (EFI), skomentował porażkę BJP w serwisie World Watch Monitor. Oprócz hindusko-nacjonalistycznego programu BJP dostrzega on przede wszystkim aspekty ekonomiczne, jako przyczynę zmiany nastrojów i pojawiające się wątpliwości, co do możliwości poprawy sytuacji chrześcijan.

Lal wyjaśnia: „Madhya Pradesh i Chhattisgarh są historycznie stanami, w których chrześcijanie od dawna spotykają się ze zbrodniami nienawiści”. W obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych w 2019 roku, obawia się „jeszcze silniejszej polaryzacji i nasilenia ataków na mniejszości wyznaniowe w celu konsolidacji obozu hinduskiego”.

Indie zajmują obecnie 11. miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors w rankingu krajów, w których chrześcijanie znoszą prześladowania ze względu na swoją wiarę.

Źródła: Open Doors, World Watch Monitor

Proszę, módl się za chrześcijan w Indiach:

Dziękuj Bogu za to, że ma władzę mianowania i odwoływania władców i rządów.

Módl się o Boże błogosławieństwo dla nowo wybranych władz stanów, aby byli w stanie dobrze służyć wszystkim, tym samym chroniąc mniejszości religijne, w tym chrześcijan.

Módl się, aby chrześcijanie nadal pokładali nadzieję w Bogu mogąc swobodnie praktykować swoją wiarę.

Módl się, aby indyjscy chrześcijanie nie ulegli zniechęceniu przez liczne restrykcje oraz będąc ofiarami prześladowań.

za Open Doors Polska