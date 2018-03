Indie: filmy pokazujące nacjonalistów hinduskich atakujących chrześcijan

Niedawno opublikowano filmy nakręcone przez ekstremistów hinduskich, którzy znieważają chrześcijan przewożących literaturę religijną. W jednym z filmów widzimy ekstremistów, którzy podpalają stos usypany z Biblii.

Te dwa wydarzenia, zweryfikowane przez chrześcijan w okolicy, zostały sfilmowane w południowych Indiach. Oba filmy pokazują ekstremistów hinduskich obrażających chrześcijan transportujących Biblię i broszury religijne, a także wyrzucających na drogę książki chrześcijańskie.

W Indiach sama dystrybucja Biblii może być postrzegana, jako próba zachęcania hindusów do zamiany religii na chrześcijaństwo za pomocą „tzw. nieuczciwych trików”, które w kilku stanach Indii są karalne na mocy tak zwanego prawa antykonwersyjnego.

W pierwszym filmie ekstremiści mówią chrześcijanom, żeby „spadali” wykorzystując swoją przewagę liczebną. Ekstremiści dodają: „Powinniśmy spalić was wszystkich, a nawet samochód aby to, co robicie nie mogło być kontynuowane”.

W drugim filmie wideo Biblie i chrześcijańskie broszury są dystrybuowane wśród uczniów w stanie Telangana. Ekstremiści zadają pytanie, dlaczego rozpowszechniają Biblię, gdy nie ma chrześcijan we wsi. Dalej mówią: „Wy myślicie, że hinduiści są głupcami, a my będziemy milczeć”. Oskarżają chrześcijan o „zdobywanie pieniędzy z różnych miejsc na nawracanie ludzi” oraz o „pranie głów w celu uczynienia ich chrześcijanami”. Dodają, że powinna istnieć „ustawa antykonwersyjna”, aby „kontrolować” chrześcijan. Jeden z ekstremistów zwraca uwagę na fakt, że prawnik związany zarówno z RSS (prawicową hinduistyczną organizacją nacjonalistyczną), jak i z BJP (partia obecnego premiera Indii Narendra Modi, która jest znana z realizacji hinduistycznej agendy nacjonalistycznej) za chwilę się pojawi i zada pytania o to, dlaczego ukrywają swoje twarze.

W żadnym z południowych stanów nie przyjęło jeszcze tak zwanych „ustaw antykonwersyjnych”, ale według źródeł World Watch Monitor, dystrybucja literatury chrześcijańskiej oraz działania ewangelizacyjne mogą spotkać się z opozycją.

Hinduskie EFI (Evangelical Fellowship of India) określiło rok 2017 jako „jeden z najbardziej traumatycznych” w ciągu całej dekady dla chrześcijan indyjskich. W ciągu roku odnotowano 351 przypadków aktów nienawiści wobec chrześcijan. W sprawozdaniu rocznym w parlamencie rząd przyznał, że „wspólnotowa przemoc” – termin używany dla określenia starć między grupami religijnymi – „wzrosła o 28 procent w ciągu trzech lat do 2017 roku”. Z wyjątkiem południowego stanu Tamil Nadu, który odnotował największą liczbę incydentów (52), większość odnotowanych incydentów miała miejsce w środkowych stanach Indii rządzonych przez BJP.

Źródło: Wrold Watch Monitor

Módlmy się za:

chrześcijan w Indiach, aby pomimo wrogości wielu ludzi mieli odwagę nadal opowiadać o zbawiennym dziele Pana Jezusa,

wrogów i prześladowców, aby mogli poznać miłość i dobroć Boga,

liderów kościołów, aby mieli odwagę i mądrość do prowadzenia wiernych będąc dla nich zachętą,

rządzących, aby ustanawiali prawa wobec, których wszyscy ludzie są godnie traktowani.

za Open Doors