Indie: Fałszywe zarzuty o nawracanie wzniecają atak na szkołę

6 grudnia przed szkołą św. Józefa w Ganj Basoda w Madhya Pradesh zebrały się setki ludzi, by zaprotestować przeciwko rzekomej konwersji religijnej ośmiu uczniów. Wykrzykując hinduskie hasła, rozwścieczony tłum zdewastował stojące w okolicy pojazdy, a także sam budynek, w którym uczniowie mieli zajęcia. Gdy tłum zaczął rzucać kamieniami w pobliżu pomieszczenia, w którym uczniowie 12. klasy pisali egzamin państwowy, władze szkoły przerwały egzamin i dla bezpieczeństwa przeniosły uczniów.

Dużo rzeczy się nie zgadza

Przyczyną protestu było nagranie wideo na YouYube, pokazujące chrzest ośmiorga dzieci. Hinduscy nacjonaliści stwierdzili, że nagranie to dowód na nawracanie na chrześcijaństwo ubogich, hinduskich dzieci. Na filmie znalazło się twierdzenie, że przez „pokropienie dzieci kilkoma kroplami wody, ich kultura i tożsamość zmieniła się w ciągu dwóch minut”.

W raporcie uznano też, że szkoła znalazła się „w uścisku mafii konwersyjnej”. W przeciwieństwie do tych twierdzeń, żadne z ośmiorga dzieci pokazanych na nagraniu nie było wyznania hinduskiego, ale wszystkie pochodziły z rodzin katolickich; żadne nie było też uczniem szkoły św. Józefa.

Nie zgłoszono żadnych rannych w ataku, a zgodnie z ostatnim raportem, pięciu uczestników protestu oskarżono o wandalizm.

Módlmy się…

Wstawiajmy się w modlitwach za chrześcijańskimi liderami w Indiach, prosząc, by otrzymali mądrość i prowadzenie, ilekroć dotykają ich zarzuty i groźby ze strony ludzi, którzy sprzeciwiają się im za głoszenie Ewangelii.

Módlmy się, by bojownicy, którzy uczestniczyli w przemocy tłumu, wzięli odpowiedzialność za swoje czyny, uznając błędność swoich działań.

Dzięki obfitej miłości, łasce i miłosierdziu naszego Pana, niech dojdą do momentu szczerego nawrócenia. W końcu módlmy się, by wielu innych mieszkańców Indii, którzy szukają duchowej prawdy, doszło do zbawienia w Chrystusie dzięki wiernemu świadectwu Jego oddanych naśladowców.

Źródła: Morning Star News, Indian Express, The Free Press Journal

Za Głos Prześladowanych Chrezścijan

