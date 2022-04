Indie: Czworo chrześcijan uwięzionych pod fałszywymi zarzutami

19 lutego we wsi Udama w okręgu Betul w Madhya Pradesh, czworo chrześcijan, Raju Bhalavi i jego żona Ruth oraz Denny Paul i Cybus Ivne z sąsiedniego stanu Maharashtra, zostało uwięzionych pod fałszywym zarzutem działań związanych z nawracaniem.

Chrześcijanie oskarżeni

Oskarżeni wierzący mieli wypowiadać się przeciwko hinduizmowi i lokalnym wierzeniom plemiennym podczas spotkania, które odbywało się w domu Raju i Ruth. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zabrali na komisariat siedmioro chrześcijan. Gdy miejscowy lider chrześcijański pojechał tam, by zainterweniować, policjanci razem z grupą protestujących przed komisariatem zagrozili mu śmiercią.

Czworo wspomnianych wierzących oskarżono o „celowe i złośliwe czyny mające na celu obrażanie uczuć religijnych innej grupy przez znieważenie jej religii lub przekonań religijnych”. Władze skonfiskowały Biblie i inną literaturę chrześcijańską jako dowód.

Pięć miesięcy temu podobne zarzuty usłyszało czterech innych chrześcijan z tego stanu, którzy po 15 dniach więzienia wyszli za kaucją. Odkąd w styczniu 2021 roku rząd stanu Madhya Pradesh ustanowił prawa anty-konwersyjne, tego typu skargi przeciwko chrześcijanom stały się częstsze.

Módlmy się…

Módlmy się, by prawda zwyciężyła w tej sprawie przeciwko naśladowcom Jezusa, uwięzionym pod fałszywymi zarzutami. Prośmy Pana, by nadal uwidaczniał swoją obecność w życiu tych prześladowanych wierzących i przez nich. Módlmy się też o mądrość dla chrześcijan w Indiach do skutecznego przekazywania Ewangelii.

Źródła: International Christian Concern, The Indian Express, Times of India

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Podobne: Indie: Pastor oskarżony o nawracanie i pobity