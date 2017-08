Indie: Chrześcijanom odmawia się dostępu do wody

25 kwietnia w wiosce Jalalabad w dystrykcie Ghazipur w stanie Uttar Pradeś doszło do napaści na grupę dwanaściorga chrześcijan. Tłum bojówkarzy hinduistycznych poturbował wierzących, okładając ich kijami i oskarżając o przymusowe nawracanie hindusów na chrześcijaństwo. Ten sam tłum, wspierany przez naczelnika wioski, próbował zmusić wierzących do napicia się wody z rzeki Ganges (uważanej za świętą przez wyznawców hinduizmu). Pomimo ataku ofiary odmówiły udziału w tej ceremonii i wyparcia się Chrystusa.

Hinduiści odmawiają też chrześcijanom z tej wioski sprzedaży wody,

potrzebnej do nawadniania pól. Temperatura powietrza w stanie Uttar Pradeś sięga 40 stopni Celsjusza, zatem wierzący tracą swoje plony z powodu upału. Ani lokalna policja, ani szef wioski nie interweniowali w celu przywrócenia zaopatrzenia w wodę, pomimo prośby chrześcijan o pomoc.

Niech kojąca obecność Pana będzie z tymi doświadczającymi wrogości chrześcijanami, którzy znajdują się pod ogromną presją, aby wyprzeć się swojej wiary. Módlmy się, by Pan utwierdził ich w postanowieniu, aby wytrwać pomimo wrogości ze strony mieszkańców wioski i by dał im łaskę odzwierciedlania Jego miłości względem przeciwników. Wstawiajmy się za naszymi braćmi i siostrami, by uzyskali dostęp do wody i mogli utrzymać swoje plony, żywy inwentarz i zaspokoić codzienne potrzeby swych rodzin. Równocześnie módlmy się o zbawienie innych mieszkańców wioski, prosząc Ducha Świętego, aby działał w ich sercach.

Źródła: Release International, Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan