Indie: Chrześcijanka zamordowana za „zakłócanie spokoju”

Wieczorem 16 października 2016 r. do domu chrześcijanki o imieniu Samari przyszło kilkoro mieszkańców jej wioski i zapytało o jej syna Sukurego. Gdy kobieta powiedziała, że nie ma go w domu, przybysze wyciągnęli ją z domu, zdarli z niej ubrania i pobili na śmierć. Później spalili jej ciało kilka metrów od domu.

Kiedy Sukura wrócił do domu dzień później, nie mógł znaleźć swojej matki. Szukając wokół domu, znalazł ślady krwi oraz worek z ubraniami, które Samari miała na sobie dzień wcześniej. Sukura zapytał sąsiadów co się stało, jednak zauważył, że starają się coś ukryć przed nim. Ostatecznie wyjawili mu, co się stało.

Sukura od razu zgłosił zdarzenie na policję. Policja aresztowała na dwa dni przełożonego wioski, który potwierdził, że doszło do morderstwa. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia aresztowano czterech mieszkańców tej miejscowości.

Sześć miesięcy wcześniej niektórzy mieszkańcy wioski zgłosili rodzinę Sukury do lokalnego oddziału naksalitów, komunistycznego ugrupowania działającego w Indiach, znanego z mordowania w przeszłości chrześcijan. Mieszkańcy wioski powiedzieli bojownikom, że rodzina Sukury „zakłóca spokój” w wiosce i że muszą zostać zabici. Naksalici porwali i uwięzili Sukurę i jego rodzinę na trzy dni, później ich wypuścili.

„Członkowie grupy powiedzieli mieszkańcom wioski, że jesteśmy niewinni, że modlimy się o dobrobyt wioski i nie zakłócamy spokoju” – powiedział Sukura. Pomimo tego mieszkańcy wioski dalej grozili rodzinie.

Módlmy się, aby Pan był blisko tej pogrążonej w żałobie rodziny. Módlmy się, by znaleźli wsparcie w swej społeczności. Módlmy się również, aby ta tragiczna śmierć nie pozostała bez znaczenia. Oby świadectwo Samari i jej rodziny było użyte przez Ducha Świętego do doprowadzenia wielu ludzi do zbawienia w Chrystusie Jezusie.

Źródło: World Watch Monitor

za Głos Prześladowanych Chrześcijan