Indie: Chrześcijanie zmuszani do powrotu do plemiennej religii

14 czerwca w wiosce Mahuatoli w dystrykcie Gumla stanu Jharkhand kilkoro chrześcijan zostało zmuszonych do poddania się obrzędowi „rekonwersji”. Dwa dni przed tym zdarzeniem ogłoszono, że 12 chrześcijańskich rodzin z tej wioski zostanie wypędzonych, jeśli nie powrócą do lokalnej religii plemiennej. W obliczu zagrożenia, większość tych rodzin opuściła wioskę.

Według miejscowego pastora, w dystrykcie Gumla chrześcijanie często spotykają się z pogróżkami.

Hinduiści łączą swe siły z trybalistami, aby wspólnie walczyć z rozwijającym się na tym terenie chrześcijaństwem. We wspomnianym przypadku 20 wieśniaków włamało się do domu Jogiya Munda, zmuszając jego i jego owdowiałą matkę do oddania pokłonu plemiennemu bóstwu. Wylano na nich wiadra wody, co miało symbolizować rytualne oczyszczenie.

Dwoje poszkodowanych chrześcijan opuściło wioskę ze względu na groźby utraty życia, jeśli znowu zostaną przyłapani na modlitwie. Członkowie dwóch innych rodzin, również przymusowo poddani rytuałowi, zdecydowali się pozostać w wiosce.

17 czerwca chrześcijańskie rodziny udały się na posterunek policji w Bharno, żeby złożyć skargę, jednak funkcjonariusze odmówili przyjęcia zgłoszenia. Zamiast tego kazali im zawrzeć kompromis. Wyznawcy Chrystusa wypełnili więc formularz zgłoszeniowy przez Internet. Policjanci z Bharno twierdzą, że chrześcijanie w ogóle nie pojawili się na posterunku. Ich komendant powiedział: „W miejscowości Mahuatoli nie ma konfliktów na tle religijnym i wszyscy żyją w zgodzie”.

Módlmy się za tych, którzy byli zmuszeni do opuszczenia wioski,

aby znaleźli domy i pracę w nowym miejscu, gdzie będą też mogli żyć w spokoju. Pamiętajmy o członkach dwóch pozostałych rodzin chrześcijańskich, które z nieznanych przyczyn pozostały w wiosce. Módlmy się, by Bóg wzmocnił ich wiarę i dodał im odwagi, by mogli trwać przy Chrystusie pomimo przeciwności. Wstawiajmy się za miejscowymi urzędnikami, aby zaczęli poważnie traktować swoje obowiązki i stawali w obronie zagrożonych ludzi.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan