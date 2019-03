Indie: Brutalne zabójstwo niedawno nawróconego chrześcijanina

W lutym w stanie Orisa znaleziono ciało niedawno nawróconego chrześcijanina, którego zabito i któremu obcięto głowę. Konkretne powody tego zabójstwa nie są jeszcze znane. Wiadomo jednak, że mężczyzna był stale zastraszany, odkąd dziewięć miesięcy wcześniej został chrześcijaninem.

11 lutego trzej mężczyźni napadli na Ananta Ram Ganda w jego własnym domu, związali go i uprowadzili ze sobą. Świadkiem tego zdarzenia był sześcioletni syn Ananta, Purno. Chłopiec próbował iść za ojcem, ale napastnicy go odepchnęli, grożąc, że zrobią mu krzywdę. Przerażony Purno pobiegł do domu swojego wuja.

Napastnicy strzelili Anantowi w głowę, po czym zmasakrowali jego ciało kamieniem, a na koniec obcięli mu głowę i porzucili przy drodze. Mężczyzna zostawił żonę Sukbati Gand i pięcioro dzieci.

Anant Ram był dobrze znany jako chrześcijanin. Gdy przyszedł do Chrystusa, jego rodzina również chętnie przyjęła nową wiarę. Jednak wkrótce potem ich społeczność zaczęła ich wrogo traktować. Wskutek prześladowań rodzina opuściła wieś i przeniosła się kilometr dalej.

Zanim Anant uwierzył w Jezusa Chrystusa wspierał naksalitów, maoistycznych partyzantów działających w Indiach. Przypuszcza się, że jego zabójcami mogli być członkowie tego ugrupowania, obawiający się, że Anant wyjawi policji tajne informacje. Jest też jednak możliwe, że morderców wynajęli wrodzy mu mieszkańcy jego wsi.

W Indiach nieustannie dochodzi do antychrześcijańskiej przemocy,

szczególnie, odkąd do władzy doszła hinduska partia nacjonalistyczna Bharatiya Janata. Najbardziej są nią dotknięte stany takie jak Orisa, w których uchwalono prawo przeciwko zmianie wyznania.

Pamiętajmy w modlitwie o rodzinie Ananta Rama. Niech Pan pomoże im poradzić sobie z żalem i szokiem, jakich teraz doświadczają. Wstawiajmy się za chrześcijanami w Orisie, którzy mierzą się z uciskiem z powodu swojej wiary w Jezusa. Módlmy się, by w przypadku tego zabójstwa została wymierzona sprawiedliwość.

Źródła: Persecution Relief, AsiaNews, World Watch Monitor

za Głos Prześladowanych Chrześcijan