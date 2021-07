Indie: Boże prowadzenie w życiu prześladowanej chrześcijanki

„Już teraz głowa moja się podnosi nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją. Złożę w Jego przybytku ofiary radości, zaśpiewam i zagram Panu”. (Psalm 27:6). Vaani* w pełni docenia wagę słów tego psalmu, kiedy wspomina przemoc, obelgi i trudy, które znosiła przez lata. Doświadczyła bowiem Bożego pocieszenia i wsparcia.

Maltretowana, bita i zdradzana przez męża

Vaani jest samotną matką dwóch nastoletnich córek. Mieszka z rodzicami. Kiedy mieszkała jeszcze z mężem, jej matka ciężko zachorowała. Rodzina szukała wtedy pomocy u wielu lekarzy i hinduskich bogów. Jednak kiedy wszystko inne zawiodło, zwrócili się o pomoc do chrześcijan w sąsiedztwie i byli świadkami, jak Jezus uzdrowił ich matkę z poważnej choroby.

Dla Vaani i jej córek stało się jasne, że chcą powierzyć swoje życie Jezusowi.

Mąż Vaani od początku był przeciwny jej decyzji. „Na początku moje córki i ja potajemnie chodziłyśmy do kościoła lub kiedy nie było go w pobliżu, ale ku naszemu zdziwieniu, ciągle za nami chodził i wiedział, gdzie jesteśmy” – mówi Vaani.

Mąż upijał się, bił ją, krzyczał, a także znęcał się nad córkami: kazał im przestać uczęszczać na chrześcijańskie nabożeństwa. Kiedy Vaani dowiedziała się o romansie męża z inną kobietą, nie mogła tego dłużej znieść i wraz z córkami przeprowadziła się do domu swoich rodziców.

„Chwalę Boga nawet za cierpienie i ból”

Mąż nie dawał im spokoju nawet w domu rodziców. Wystawał przed domem, nękał je, groził i obrażał. Sytuację dodatkowo komplikował fakt, że dochody jej rodziców nie wystarczały na utrzymanie całej rodziny. Kościół Vaani pomagał im, jak tylko mógł, ale kiedy przyszła pandemia, nawet to stało się niemożliwe.

W tym czasie partnerzy Open Doors dowiedzieli się o sytuacji Vaani i pomogli jej w założeniu małego sklepu z tkaninami. A to była tylko pierwsza część Bożego planu. Vaani opowiada: „Kiedy otrzymałam waszą pomoc, Bóg otworzył drogę i zaoferowano mi pracę w pobliskiej fabryce; wasza pomoc utorowała drogę do jeszcze większym błogosławieństwom”.

Na spotkaniu z partnerami Open doors Vaani mówi: „Bóg mnie pocieszył i uwolnił mnie od cierpienia. Tęskniłam za tym, by podzielić się z wami moim świadectwem i modliłam się o to. Wasza wizyta pomogła mi uczcić Jego imię i zaświadczyć, jak pomoc, którą od was otrzymałam, zachęciła mnie i otworzyła drzwi dla wielu innych błogosławieństw w moim życiu.

Chwalę też Boga za cierpienia i ból, przez które przeszłam, choć myślenie o tych czasach sprawia mi przykrość. Mam jednak pewność, że w całym tym bolesnym okresie, Bóg czuwał nade mną i moimi córkami”.

*imię zmienione

Prosimy, módl się za rodzinę Vaani i chrześcijan w Indiach!

Podziękuj za niezłomną wiarę Vaani i jej świadectwo o Bożym zaopatrzeniu.

Módl się o ochronę i siłę wiary dla wszystkich byłych Hindusów, którzy są prześladowani przez krewnych.

Módl się za cierpiących chrześcijan w Indiach, których sytuację pogarszają skutki pandemii.

Mód się za męża Vaani i innych prześladowców, aby się opamiętali i uwierzyli w Jezusa Chrystusa.

Za Open Doors

Inne: Indie: Chrześcijanie pobici podczas spotkania modlitewnego