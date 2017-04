Indie: Biblia audio skutecznym narzędziem głoszenia Ewangelii

Sukdev (48 l.), były hinduista, nawrócił się do Jezusa 10 lat temu. Chciał on lepiej poznać Biblię, aby dzielić się Ewangelią z innymi hinduistami ze swojej wioski. Ponieważ nie umie czytać, jego młodsza córka, Luxmi, czytała mu Biblię w czasie wolnym od szkoły i obowiązków domowych. Często też towarzyszyła ojcu, czytając na głos wersety biblijne, gdy spotykał się z mieszkańcami wioski głosząc im Ewangelię. Nie zawsze było to jednak możliwe, dlatego Sukdev pragnął mieć bezpośredni dostęp do Słowa Bożego.

Pewnego dnia jego pragnienia zostały spełnione. Od współpracownika The Voice of the Martyrs (VOM) otrzymał kartę pamięci z plikami audio zawierającymi nagrania Biblii w kilku językach. W ciągu ostatniego roku VOM rozprowadził ponad 15000 tak nagranych Biblii, aby pomóc niepiśmiennym chrześcijanom w nauce i poznawaniu prawd Słowa Bożego.

„(Sukdev) był wzruszony do łez” – powiedział jeden ze współpracowników VOM. – „Z takim narzędziem w swoim telefonie może przy każdej okazji głosić Ewangelię”.

Dzisiaj Sukdev podróżuje do najdalszych i najtrudniejszych rejonów Indii, gdzie chrzci nowo nawróconych oraz zakłada kościoły. Pomaga obecnie w prowadzeniu sieci ponad trzystu kościołów domowych. W wielu tych miejscach nie ma transportu publicznego, dlatego Sukdev często chodzi wiele kilometrów pieszo od wioski do wioski. „Skoro poznałem prawdę muszę się nią dzielić” – powiedział.

Źródło: VOM USA

za Głos Prześladowanych Chrześcijan