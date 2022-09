Indie: Ataki na kościoły w Pandżabie

W ostatnich tygodniach w Pendżabie w Indiach doszło do wielu ataków na wspólnoty chrześcijańskie. Liczba chrześcijan w tym północnym stanie Indii stale rośnie, co prowadzi do rosnącego niezadowolenia jego mieszkańców, których większość stanowią sikhowie. Jeden z pięciu czołowych przywódców sikhijskich wezwał w wywiadzie w zeszłym tygodniu do wprowadzenia w stanie prawa antykonwersyjnego w odpowiedzi na rzekome „wymuszone konwersje”.

„Sikhowie i hindusi są zwodzeni i zmuszani do konwersji”

31 sierpnia 2022 roku wzburzony tłum zniszczył posąg piety w kościele w dystrykcie Tarn Taran w Pendżabie. W trakcie ataku napastnicy odcięli głowę figurce Jezusa.

Do zdarzenia doszło dzień po tym, jak Akal Takht, główne centrum sikhizmu, wydało oświadczenie w sprawie rzekomych aktów wymuszonych nawróceń dokonywanych przez chrześcijańskich misjonarzy. Sikhowie zwrócili się do naczelnego ministra Pendżabu Bhagwanta Manna o wprowadzenie zakazu konwersji religijnych w stanie Pendżab. „Od pewnego czasu sikhowie są nawracani przez tak zwanych chrześcijańskich misjonarzy przy pomocy cudownych lekarstw i oszukańczych praktyk” – powiedział w wywiadzie szef Akal Takht – „Sikhowie i hindusi w Pendżabie są wprowadzani w błąd i przymuszani do konwersji. Dzieje się to na oczach rządu”.

Atak na zgromadzonych chrześcijan

Zaledwie trzy dni wcześniej, 28 sierpnia, doszło do ataku na chrześcijan zgromadzonych na nabożeństwie. Ponad 400 osób przyjechało z okolicznych miejscowości, aby wziąć udział w spotkaniu we wsi Daduana w dystrykcie Amritsar w stanie Pendżab. Podczas nabożeństwa, według niepotwierdzonych informacji, ponad 150 niezidentyfikowanych Nihang (członków bojowego ekstremistycznego ruchu sikhów) wtargnęło do budynku i zaatakowało modlących się ludzi. Bili zgromadzonych i dewastowali miejsce spotkania, nie zwracając uwagi na obecne tam kobiety i dzieci.

W wyniku tego zdarzenia chrześcijańska społeczność Pendżabu złożyła skargę na dowódcę Nihang, Babę Majora Singha i 150 wojowników. W odpowiedzi Nihang zażądali wycofania skargi. W przeciwnym razie – grozili wspólnocie chrześcijańskiej – dojdzie do dalszego rozlewu krwi. Od tego czasu w Pendżabie miało miejsce wiele innych incydentów, w których osoby duchowne i zwykli chrześcijanie byli zastraszani i oskarżani o nawracanie sikhów.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2022 Indie zajmują 10 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Źródła: Hindustan Times, MSN, The Indian Express, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Indiach!

Módl się za osoby uczestniczące w przerwanym nabożeństwie, aby poradziły sobie z następstwami ataku – zwłaszcza dzieci.

Módl się o deeskalację konfliktu i uspokojenie relacji między sikhami i chrześcijanami w stanie Pendżab.

Podziękuję Jezusowi za rosnącą liczbę chrześcijan w Indiach.

Módl się za sikhów, aby Jezus zmieniał ich serca i aby obecna sytuacja doprowadziła do jeszcze większego zainteresowania Ewangelią.