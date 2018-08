Indie: 10 lat po prześladowaniach w Kandhamal

Były to najbardziej brutalne ataki, jakich doświadczyli chrześcijanie w Indiach: 25 sierpnia przypada dziesiąta rocznica wielu tygodni pogromów i zamieszek w Orissie, jakie miały miejsce w 2008 roku. Powodem zajść było zabójstwo hinduskiego mnicha Swamiego Lakshmanananandy Saraswati w dniu 23 sierpnia w regionie Kandhamal. Grupa ekstremistycznych maoistów natychmiast przyznała się do swojego czynu, ale i tak hinduscy nacjonaliści oskarżyli o ten czyn chrześcijan. W 14 z 30 dystryktów Orissy tłumy uzbrojone w siekiery, maczety, broń palną oraz kanistry z benzyną zaatakowały chrześcijan – niestety za przyzwoleniem władz. Zginęło wówczas około 120 osób, splądrowano 600 wsi, zniszczono 5 600 domów oraz 400 kościołów i instytucji kościelnych. Ponad 55 tyś. chrześcijan musiało uciekać. Biorąc pod uwagę skalę prześladowań trudno jest mówić w tym przypadku o sprawiedliwości władz państwowych, które do dnia dzisiejszego nie rozliczyły sprawców ataków.

Pomimo przytłaczających dowodów oraz oświadczeń maoistów, siedmiu chrześcijan zostało uznanych za winnych zamordowania hinduskiego mnicha i wtrąconych do więzienia. Do dnia dzisiejszego odbywają niesprawiedliwie zasądzoną karę. Po dziesięciu latach od tamtych wydarzeń sytuacja ponad 60 milionów chrześcijan w Indiach nie jest lepsza. Chrześcijańska organizacja pomocy prześladowanym chrześcijanom Open Doors donosi o ogromnym wzroście przemocy od 2014 r. W 2017 r. udokumentowano ponad 600 ataków na chrześcijan, a w 2018 r. nadal utrzymuje się ta negatywna tendencja. Szacuje się, że 45 milionów z 60 milionów chrześcijan zamieszkujących Indie jest prześladowana w dużym stopniu.

Nacjonalizm religijny rozkwita w największym demokratycznym państwie na świecie

W wielu stanach zwolennicy partii Bharatiya Janata (BJP) premiera Modiego i hinduskich ugrupowań nacjonalistycznych wywierają ogromną presję na chrześcijan. Ponadto ustawa antykonwersyjna w siedmiu stanach wyraźnie blokuje działalność wspólnot chrześcijańskich. Z drugiej strony, masowe rekolekcje Ghar Wapsi (tłum. powrót do domu) zmuszają chrześcijan do powrotu do hinduizmu. Szczególnie zagrożeni są Dalitowie, którzy licznie zwrócili się ku wierze chrześcijańskiej, zaś obecnie stali się obiektem prześladowań.

Do dnia dzisiejszego większość zbrodni dokonanych w Orissie nie została osądzona. Zaś hinduscy nacjonaliści czują się zachęceni do prowadzenia działań wymierzonych przeciwko chrześcijanom brakiem reakcji ze strony władz . Rząd i odpowiednie służby w niewielkim stopniu są w stanie zapewnić ochronę chrześcijanom i innym mniejszościom religijnym. Dewiza „Indie dla Hindusów”, która jest szeroko rozpowszechniona oznacza dla nich: Nie chcesz być hinduistą! „Nie masz prawa do ochrony, wolności wyznania i sprawiedliwości w sądzie.

Przykładowo, 24 lipca w stanie Telangana, co najmniej 150 hinduistycznych nacjonalistów Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) i aktywistów Bajrang Dal zablokowało przejście chrześcijańskiej rodzinie w Lalgadi Malakpet, ponieważ chrześcijański lider Avaru Santosh modlił się tam za chorego członka rodziny. Mówi: „Tłum godzinami krzyczał w wielkim gniewie dążąc do pobicia mnie za wszelką cenę. Jedna osoba z tłumu krzyczała: „Dziś zabijemy go, potem sobie pójdziemy”. W końcu przyszła policja i lider wspólnoty mógł wrócić do domu. „RSS i Bajrang Dal, fałszywie zeznali, że nawracam hinduistów na chrześcijaństwo oferując im pieniądze”, powiedział Santosh.

„Orissa nie może się powtórzyć”.

Przywódcy są regularnie maltretowani i mordowani, dochodzi do napadów w trakcie zgromadzeń, kościoły są niszczone, rodziny chrześcijańskie wydalane z wiosek, a chrześcijańskie dziewczęta i kobiety gwałcone. Przywódcy oraz ich działalność chrześcijańska są monitorowani. Chrześcijanie nawróceni z hinduizmu są często prześladowani, bici, a także zabijani.

Open Doors działa na rzecz zapewnienia schronienia wysiedlonym chrześcijanom poprzez projekty budowę domów, realizację projektów samopomocowych, kursów czytania i pisania oraz pomoc w zakładaniu kościołów domowych. Orisa nie może się powtórzyć, dzisiaj, gdy prowadzona jest polityka pozbycia się wszystkich chrześcijan z Indii, rządy państw zachodnich mogą zdecydowanie przeciwdziałać temu upominając się u przedstawicieli rządu Indii o respektowanie prawa do wolności wyznania. Jednak każda ważna zmiana zawsze zaczyna się od modlitwy, dlatego módlmy się za naszych braci w Indiach.

za Open Doors Polska