Imam walczy z radykalnym islamem, by budować pokój z chrześcijanami i Żydami

Mohammad Tawhidi nazywa siebie „imamem pokoju” i wzywa swoich muzułmańskich braci, by wspierali chrześcijan i innych ludzi wiary, którzy stale cierpią z powodu swoich przekonań.

„Wszyscy jesteśmy braćmi w człowieczeństwie przed braćmi w wierze” – powiedział Tawhidi w CBN News.

Tawhidi należy do trzeciego pokolenia pochodzących z Iranu muzułmanów z Australii i autorem The Tregedy of Islam.

Korzystając ze swoich kont na Twitterze i Facebook’u, ostrzega świat przed rosnącymi zagrożeniami ze strony radykalnego islamu.

„Jeśli chrześcijanie się nie obudzą, jeśli chrześcijańscy liderzy się nie obudzą, wtedy my, muzułmanie, którzy uciekliśmy od ekstremistów, nie będziemy mogli wam więcej pomóc” – powiedział Tawhidi w wywiadzie dla CBN News. „Próbowaliśmy was ostrzec”.

Tawhidi mówi, że niekontrolowana wielokulturowość i polityczna poprawność pozwalają kwitnąć radykalnym muzułmanom z ich niebezpieczną i śmiercionośną ideologią.

„Gdy przyjeżdżamy na Zachód i próbujemy ostrzegać rządy i agencje wywiadowcze o tym, co się dzieje, o ludziach, przed którymi uciekliśmy, trafiamy na nowy trend politycznej poprawności, który mówi: „Och, jesteśmy rasistami, to my jesteśmy tymi, którzy zdradzili, a ekstremistów trzeba zrozumieć i przyjąć”.

W tym tygodniu, Tawhidi był w Kanadzie, gdzie wziął udział w ceremoniach upamiętniających Holokaust.

„Poleciałem do Toronto, by zapalić świece #YomHashoah2019 razem z ponad 20 liderami wiary podczas pierwszej, wielowyznaniowej ceremonii upamiętniającej Holokaust” – napisał Tawhidi na Tweeterze. „Niech reszta świata stanie w solidarności z narodem żydowskim”.

To raczej niezwykła przemiana jak na muzułmanina, który podobno zaledwie kilka lat temu miał bardzo inne spojrzenie na Żydów.

„Pięć lat temu, zwykle ich przeklinałem” – przyznał Tawhidi. „Dzisiaj stoję z nimi solidarnie”.

Dov Hikind, były członek zgromadzenia ustawodawczego stanu Nowy Jork i amerykański Żyd, niedawno napisał o Tawhidi: „Jestem dumny z tego, że mogę nazywać @Imamapokoju, imama Tawhidi, osobistym przyjacielem, a także przyjacielem narodu żydowskiego oraz orędownikiem pełnej pokoju ludzkości. To ktoś, kto wziął sobie do serca lekcje ‚nigdy więcej’ {#neveragain} i może wiele nauczyć ludzi z różnych wyznań i środowisk”.

W odpowiedzi, Tawhidi napisał: „Ty jesteś Żydem, ja muzułmaninem. Jesteśmy na tej samej drodze, tylko na innych pasach. Ramię w ramię, zmierzymy się z wrogami ludzkości”.

Jak można sobie wyobrazić, jego muzułmańscy bracia wyśmiali go za budowanie relacji z chrześcijanami i Żydami.

„Moi przyjaciele zapytali, dlaczego zmieniłem drużyny?” – Tawhidi zadał niedawno na Tweeterze retoryczne pytanie. „Jakby nie wiedzieli, dlaczego” – zaripostował.

„Przez wiele lat okłamywano nas, {że} ‚Żydzi to wróg, zabić ich’. A ja nie chcę być w sytuacji, gdy muszę ‚zabić Żydów’ lub zastrzelić ich dzieci, nawet w grze laserowej” – napisał na Tweeterze.

A teraz, Tawhidi przechodzi do obrony chrześcijan, którzy na całym świecie są prześladowani jak nigdy dotąd.

„Wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi” – powiedział Tawhidi w CBN News. „Jeśli nie stanę razem z wami przeciwko ISIS, które chce zabić i nas, i was, to co jest moim celem w życiu”.

Krótko po terrorystycznych atakach islamistów na Sri Lance, Tawhidi napisał na Tweeterze: „Jeśli milczysz na temat ataków na Sri Lance {#SriLankaAttacks}, wiedz, że to wojna islamistów przeciwko Jezusowi. Wybierz stronę. Ja stoję z Jezusem”.

Patrząc wstecz, Tawhidi mówi, że jest przerażony tym, jak jego muzułmańska religia traktowała ludzi innych wyznań.

„Gdy miałem 12 lat, nasza raczkująca społeczność muzułmańska w Australii kupiła kościół i zamieniła go w meczet” – napisał na Tweeterze. „Imam zebrał nas wszystkich, żebyśmy umyli wnętrze budynku bieżącą wodą, by oczyścić go z ‚nieczystości chrześcijan’. Szorowałem przez całą noc. Jakie to żałosne”.

W tym tygodniu, Tawhidi pochwalił prezydenta Trumpa, gdy jego administracja ogłosiła plany uznania Bractwa Muzułmańskiego za zagraniczną organizację terrorystyczną. W wyniku takiego uznania, Bractwo Muzułmańskie i jego partnerzy zostaną narażeni na surowe sankcje ekonomiczne i podróżnicze, nakładane przez Stany Zjednoczone.

„Bractwo Muzułmańskie to najlepiej zorganizowana, ekstremistyczna organizacja terrorystyczna na tej planecie” – powiedział Tawhidi w CBN News. „Tak, popieram {tę decyzję} i więcej władzy dla prezydenta Trumpa”.

George Thomas

źródło: CBN News