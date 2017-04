ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA BIBLIJNA to znakomite wprowadzenie w świat Biblii. Przystępny język oraz piękne, barwne ilustracje ukazują niezwykłe bogactwo czasów opisanych na stronicach Pisma świętego. Przybliżają one postaci, wydarzenia oraz tło kulturowe Biblii. Wprowadzają w zagadnienia historii, archeologii i geografii biblijnej. Znakomite mapy pomagają lepiej zrozumieć przebieg narracji biblijnej, a tabelaryczne zestawienia oraz liczne diagramy umożliwiają uzyskanie szerszej perspektywy na całość przedstawianych zagadnień dotyczących życia w czasach Starego i Nowego Testamentu.

Informacje zawarte w tej książce to świetnie zorganizowana, skondensowana wiedza, która każdemu zainteresowanemu czytelnikowi pomoże w zbliżeniu się do realiów świata, w którym realizowała się historia zbawienia. Siłą tej książki jest przejrzyste zgromadzenie w jednym miejscu kluczowych informacji oraz najważniejszych tematów i faktów potrzebnych do pełnego zrozumienia przesłania Biblii. Dzięki temu ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA BIBLIJNA jest publikacją szczególnie użyteczną nie tylko dla młodych czytelników, ale także dla ich rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów. Jesteśmy przekonani, że prezentowana książka stanie się dla jej czytelników znakomitym kluczem, który otworzy przed nimi podwoje Biblii, a dzięki temu przyczyni się nie tylko do zdobycia potrzebnej wiedzy, ale przede wszystkim do osobistego zbliżenia się do Boga i lepszego Jego poznania.

Ilustrowana encyklopedia biblijna

Redakcja: Tim Dowley

Wydanie: pierwsze

Data i miejsce wydania: Warszawa 2016

Format: 158 x 222 mm

Oprawa: twarda

Liczba stron: 240

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Narodziny Księgi

Zwoje były nieporęczne, a ponadto na długim zwoju trudno było znaleźć wybrany fragment Biblii. W II w. po Chr. chrześcijanie skompletowali wszystkie księgi Nowego Testamentu. Prawdopodobnie to właśnie oni jako pierwsi wpadli na pomysł, aby zebrać kilka arkuszy papirusu lub pergaminu, złożyć je na pół, zszyć wzdłuż zagięcia, a potem dołączać kolejne arkusze, a czasami również twardą okładkę. Ten pierwowzór dzisiejszej księgi nazywano kodeksem.

Język hebrajski

Stary Testament opowiada historię Izraelitów. Izraelici posługiwali się językiem hebrajskim, a więc większość ksiąg Starego Testamentu powstała właśnie w tym języku. Alfabet hebrajski składa się z 22 spółgłosek, bez żadnych samogłosek (dźwięki samogłosek dodaje się w trakcie czytania). Tekst zapisany w języku hebrajskim odczytuje się od prawej do lewej, w związku z czym pierwsza strona Biblii hebrajskiej jest ostatnią stroną w naszej Biblii.

Język grecki

W 331 r. przed Chr. władca grekojęzycznego imperium macedońskiego, Aleksander Wielki, podbił Persję. Tym samym Aleksander objął władzę nad całym ówczesnym światem, a „ludowa” greka stała się językiem potocznym. Kiedy pierwsi chrześcijanie tworzyli Nowy Testament, pragnęli, aby cały świat mógł usłyszeć Dobrą Nowinę o Chrystusie, pisali więc po grecku, tłumacząc aramejskie słowa Jezusa na grekę. W kilku miejscach zachowali oryginalne słowa, np. „abba” co znaczy „tata” po aramejsku. Jezus powiedział do córki Jaira „Talitha, kum” – tak właśnie brzmiały jego słowa w języku aramejskim. Ewangeliści podali greckie tłumaczenie, które po polsku brzmi „Dziewczynko, mówię ci, wstań!” (Mk 5,41). Grecki alfabet składa się z 24 liter i jest pierwszym alfabetem, w którym pojawiły się symbole oznaczające samogłoski. Zdania – i księgi – spisano od lewej do prawej. W Apokalipsie św. Jana Bóg mówi: „Ja jestem Alfa i Omega [pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu] (…) Który jest, Który był i Który przychodzi” (Ap 1,8).