Choroba alkoholowa to jeden z największych problemów współczesnej cywilizacji, przypadłość unieszczęśliwiająca miliony, trudna w leczeniu i podstępna. Wprowadzając nas w jej świat, Johannes Lindenmeyer opisuje ją z pełną powagą i troską o chorych, a przy tym językiem przystępnym, barwnym, wolnym od fachowego żargonu. Ten doświadczony niemiecki terapeuta uzależnień z wielkim taktem traktuje uzależnionych — nie ocenia ich, nie straszy i nie zawstydza.

Książka Ile możesz wypić? nie jest poradnikiem, jak wyjść z alkoholizmu, żadna lektura nie ma bowiem uzdrawiającej mocy, jeśli za słowem nie pójdzie czyn. Lindenmeyer wskazuje, w którym miejscu może się rozpocząć droga ku wolności od nałogu: u terapeuty, u lekarza, na spotkaniu Anonimowych Alkoholików — ludzi borykających się z tym samym problemem, którzy nie krytykują, nie udzielają dobrych rad, lecz mówią o własnych doświadczeniach, wiedząc, że ich świadectwo ma w sobie siłę i mądrość pokoleń.

Pozycja obowiązkowa dla każdego, kto chce pomóc sobie samemu lub bliskiej osobie uzależnionej.

„Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu” – książka Lindenmeyera

Mimo, że od lat jestem terapeutą uzależnień, książka Lindenmeyera jest dla mnie odkrywcza, przede wszystkim dzięki językowi i optyce, które są przystępne i niezwykle metaforyczne. To, jak mówimy i myślimy o uzależnieniu, może być pełne empatii lub bezradności. Lindenmeyer stawia na to pierwsze, pokazując, że droga do zdrowia wiedzie przez rozumienie własnego nałogu. Ile możesz wypić? to bogata w przykłady książka, która moim zdaniem jest pozycją obowiązkową dla wszystkich, którzy problem uzależnienia chcą nie tylko poznać, ale i dogłębnie zrozumieć. Polecam!

– Joanna Flis

