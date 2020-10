Ikona muzyki Gospel Marvin Sapp wydaje album Chosen Vessel

Nagrany na żywo w jego nowym kościele w Fort Worth, w Texasie, album ten – zatytułowany Chosen Vessel – jest jego pierwszym od 2011 roku albumem na żywo i zarazem pierwszym, który nagrał w swym nowym rodzinnym mieście.

Angażując swoich zaufanych muzycznych towarzyszy, Aarona Lindseya i Myrona Butlera do obsługi produkcji oraz produkcji wokalu, Sapp stworzył album, który ma klasyczny charakter, ale także orzeźwiające brzmienie i teksty, które podniosą i zachęcą w bezprecedensowych czasach, w których żyjemy.

Przesłanie

„Tematem przewodnim Chosen Vessel jest zrozumienie, że każdy człowiek ma znaczenie i wartość” – mówi Sapp. „Niezależnie od tego, przez co przechodzimy, musimy pamiętać, że kiedy Bóg cię wybierze – Jego plany dla ciebie się spełnią.”

Pierwszy singiel, „Thank You For It All”, Marvina Sapp napisał wraz z Jarmone Davisem, Christopherem Thomasem Leach’em i Aaronem Lindsey’em i jest on obecnie numerem 4 na liście „Hot Gospel Songs” Billboardu. Jest to jego 12 raz na liście Hot Gospel Songs Top-10. „Thank You For It All” również dotarło na #1 w rankingu sprzedaży Billboard’s Gospel Digital Songs. Innymi atrakcjami na płycie są np. urzekające „Undefeated” czy ostre „Praise Everyday”, które są przykładem stylu Sapp’a – „churchy-but-funky”.

Media Społecznościowe

Fani mogli z bliska przyjrzeć się procesowi tworzenia „Chosen Vessel”, jak również obejrzeć Sappa wykonującego niektóre z utworów na żywo, podczas wirtualnej imprezy wydawniczej, która odbyła się 9 października o 19:00.

Owo wirtualnie wydarzenie w całości można obejrzeć na oficjalnych platformach Marvina na YouTube, Facebook i Periscope.

Autor: Jessie Clarks

Tłum: M.O

Źródło: The Christian Beat

