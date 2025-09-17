Wieści wydawnicze

Idzie wojna? Spodziewaj się najlepszego, przygotuj na najgorsze

17/09/2025Aktualizowane: 17/09/2025

Co zrobisz, kiedy usłyszysz w nocy wycie syreny?
Skąd będziesz czerpać informacje, jeśli internet przestanie działać?
Czy masz w domu zapas wody, jedzenia i gotówki?
Paraliżujący strach przed wojną sprawia, że staramy się o niej nie myśleć.
Tymczasem przygotowane i odporne społeczeństwo jest równie ważne jak dobrze uzbrojona armia.

Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę, by zwiększyć bezpieczeństwo Polski.

W tej książce trzynastu ekspertów opowiada dziennikarce Agnieszce Lichnerowicz o tym, jakie działania możemy wdrożyć już dziś, żeby w kryzysowym momencie być przygotowanym.

  • Tomasz Piotrowski, generał broni – o możliwych scenariuszach wojny i dlaczego nie warto uciekać na Costa Brava.
  • Weronika Grzebalska, socjolożka – o tym, jak wszystkich przygotować do obrony.
  • Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, ekonomista – o budowaniu gospodarki odpornej na wojnę i kryzysy.
  • Krystyna Marcinek, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego – o sposobach odstraszania Rosjan.
  • Andrzej Leder, filozof – o nadziei radykalnej i o tym, jak wyobrażamy sobie wojnę i czy ma to coś wspólnego z rzeczywistością.

A do tego praktyczny poradnik wojenny dla cywilów.
Dowiedz się, co robić, by spać spokojniej i wzmocnić obronę kraju.

Tylko gdy będziemy świadomym, dobrze zorganizowanym społeczeństwem, wojsko będzie w stanie nas obronić. Aby działać skutecznie, żołnierz musi mieć pewność, że jego rodzina jest bezpieczna. Warto przyjrzeć się strategiom krajów, które już wiedzą, jak to robić. Przeczytajcie koniecznie, to bardzo ważna lektura! – Vincent V. Severski

Dane książki:

Idzie wojna? Spodziewaj się najlepszego, przygotuj na najgorsze
Autor: Lichnerowicz Agnieszka
Wydawnictwo: Znak Literanova
EAN: 9788383677668
Rodzaj oprawy: Okładka broszurowa ze skrzydełkami
Wydanie: I
Liczba stron: 368
Format: 140×205
Rok wydania: 2025

