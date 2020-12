I gdzie ten facet? Praktyczne porady dla singielek

Gdy byłam małą dziewczynką, pewna staruszka powiedziała mi: „Dziecko, bądź mądra, ucz się na doświadczeniach innych, bo jeśli sama będziesz musiała odrabiać trudne lekcje, będzie to znaczyło, że nie byłaś zbyt bystra”. Niestety, tak się stało. Liczę jednak, że może w życiu moich Czytelniczek będzie inaczej :)

Chcesz zmiany, rozpocznij zmiany

Mężczyzna to nie zagrożenie. Gdy czasem obserwuję samotne kobiety w relacjach z mężczyznami, to aż chce mi się krzyczeć: „Kobieto, zdejmij zbroję! Przestań się zachowywać, jakby on chciał cię zaatakować! To też człowiek, który tak jak i ty krwawi! Można go zranić, upokorzyć, a także rozśmieszyć i zaciekawić”.

Jeżeli na swoich codziennych, doskonale znanych ci ścieżkach nie spotkałaś nikogo ciekawego, zmień ścieżki. Z natury jesteś typem samotniczki? Zacznij szukać miejsc oferujących większą możliwość zaistnienia relacji.

Życiu kobieta ma do odegrania wiele ról. Jeżeli w którejś odnosi sukcesy, automatycznie się z nią utożsamia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Potem, gdy spotka ciekawego mężczyznę, prezentuje mu swoją rolę – tę, z którą najbardziej się utożsamia – a nie samą siebie jako fajną kobietkę. Podczas gdy jest ważne, by on dostrzegł w tobie kobietę, a nie twój uniform.

Określ swoje oczekiwania i porównaj je z realiami. Może za wysoko ustawiasz poprzeczkę? Pomyśl o tym, przyjrzyj się sobie krytycznie.

Zwróć się do godnej zaufania osoby, by trochę z tobą „popracowała” – porozmawiajcie o tobie i twoich oczekiwaniach. Wykorzystując metodę burzy mózgów, ustalcie, kogo chciałabyś spotkać i gdzie, w jakim miejscu, jaka jesteś, co w tobie może przyciągać, a co może odpychać, jaki typ mężczyzn ci odpowiada.

Błędne myślenie

Nie potrzebuję mężczyzny, by być spełnioną życiowo

Kobieta została stworzona dla mężczyzny jako właściwa mu pomoc. To nie jest wybór, kobieta ma to zapisane w DNA swojego istnienia. Może się realizować zawodowo, społecznie, rozwijać emocjonalnie, artystycznie, duchowo i nawet opiekuńczo, ale przychodzi taki moment, gdy odzywa się natura stworzenia. Kobieta owszem może zagłuszyć w sobie ten głos, ale nie może się wyprzeć swojej natury.

To ja wybieram sobie faceta

Kobieta wybiera spośród mężczyzn, którzy ją wybiorą. Zbyt wiele fajnych babek traci czas na przekonywanie do siebie mężczyzn, którzy im się podobają – w nadziei na marsz Mendelssohna.Strata czasu. Mężczyzna działa instynktownie. Patrzy i wybiera, a potem rozpoczyna podchody. Taka jest jego natura. Chce patrzeć na swoją kobietę jak na trofeum, a nie być jej zdobyczą.

Seks nie jest istotny

Seks jest mężczyznom potrzebny do prowadze- nia zdrowego życia. Żadna kobieta nie powinna nim manipulować, bo tylko obróci się to przeciwko niej.

Jestem za brzydka, by ktoś fajny zwrócił na mnie uwagę

Najpiękniejsza kobieta to ta, która ma błysk w oczach, uśmiech na ustach, jest łagodna w obejściu, nie myśli i nie mówi o sobie zbyt wiele, zostawiając miejsce dla innych. Taka kobieta nigdy nie będzie narzekała na brak przyjaciół, a przede wszystkim na brak zainteresowania ze strony płci przeciwnej. A jeśli połączy te przymioty z mądrością i roztropnością w wyborach życiowych, na pewno wejdzie w szczęśliwy i udany związek małżeński.

Jeśli od razu nie ma chemii, to nigdy nie będzie

Miłość od pierwszego wejrzenia statystycznie częściej przydarza się mężczyznom niż kobietom, dlatego gdy się pojawi w twoim życiu jakiś przyzwoity człowiek, daj mu szansę. Ale chemia musi się mimo wszystko pojawić.

Niech mnie zdobywa, to może się zastanowię

Błąd! Przyjrzyj się sobie, czy nie jesteś czasem typem zimnej księżniczki nie do zdobycia? Tobie nikt nigdy do końca nie podpasuje, zawsze znajdziesz jakieś „ale”. Małżeństwo to doskonały związek dwóch niedoskonałych osób. Druga osoba jest tak samo cenna jak ty. Zmień białe futro na kolorową sukienkę, mrożące spojrzenie na błysk w oczach, a zdrętwiałe, zaciśnięte usta na szeroki, sympatyczny uśmiech. Niech mężczyzna będzie dla ciebie przygodą, a nie kandydatem aplikującym na stanowisko męża.

Zakochałam się – to musi być ten albo żaden

Zakochać się, przeżywać zauroczenie, a pokochać na całe życie – to różnica. Zdarza się, że ktoś pojawia się w jakiś specyficznych, sprzyjających okolicznościach, a wtedy wszystko wydaje się romantyczne i odzywa się twoja kobieca natura. Sama dopowiadasz sobie to, czego nie ma – i gotowe. Gdy jednak zaczyna się szara codzienność, relacja okazuje się niewypałem. Warto pamiętać, że najpiękniejszy romantyzm rodzi się wśród prozy życia.

Tekst: Aneta Szuba

Fragment artykułu, który ukazał się magazynie Głos Przebudzenia, numer 2 (3) 2020 r.

