I co dalej? – Jack P. Warrand

Przez całe życie zajmowałem się gromadzeniem bogactwa. Może ty też tak masz. Gdyby nie pewne wstrząsające wydarzenie, prawdopodobnie na tym bym je zakończył.

Opisałem rozterki, które towarzyszyły mi w mojej podróży w poszukiwaniu prawdy, bo chcę cię zachęcić, byś ty też do niej dołączył. Jak każda inna, ta ekspedycja również wkracza na nieznane i niezbadane tereny, a jej głównym celem jest odkrycie prawdy. W świecie materii liczy się tylko materia i rządzące nią zależności. Jeśli jednak istnieje inny świat, do czego przekonuje mnie życie, to właśnie tam – w co wierzę – ukrywa się prawda, ta absolutna Prawda. Czy jest dla nas dostępna? Wydaje mi się, że na to pytanie muszę odpowiedzieć sobie sam – ty też.

Nie dowiesz się o mnie nic więcej niż to, co jest zawarte w treści tej książki, ale zapewniam cię, że jest to boleśnie szczera prawda. Jeśli masz dość odwagi, to spójrz na swe życie tak samo, a zrozumiesz moje. Może dzięki odkrytej odpowiedzi zrozumiemy siebie.

Jack P. Warrand