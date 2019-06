Debiutancki album tego utalentowanego zespołu z Carson City w Newadzie to połączenie zniewalających głosów z pasją dzielenia się Ewangelią. Pojęcie uczniostwa zostało przez nich przedefiniowane utworami „We Are Yours”; „Awake, My Love”; „Your Love Is Mine”; „Over and Over Again”; „King of Love”; „Even Me”; „From the Day”; „Make a Way”; „Here’s My Heart”; i „Amen.”

Pochodzący z Newady zespół I AM THEY swoimi korzeniami sięga do społeczności wywodzących się z różnych kościołów. 6 – częściowe brzmienie grupy jest napędzane wszechstronnymi muzykami i mistrzowsko osadzone w harmonii 3 głosów. Inspiracją do nazwy zespołu jest 17 rozdział Ewangelii Jana, w którym Jezus modląc się do Ojca za swoich uczniów nazywa ich „oni”. Dla każdego członka zespołu bycie „tymi”, o których modli się Chrystus jest najważniejsze. W 2011 roku Bóg zaczął otwierać przeróżne drzwi przed zespołem.

Poprzez niezwykłą serię zdarzeń, wliczając otwarcie kilku koncertów Contemporaty Christian Music (Współczesna Muzyka Chrześcijańska) a także wygraną zespołu w konkursie Spirit West Coast, I Am They przykuli uwagę branży przypieczętowując tym samym umowę z Provident Label Group. Niedawno wydali debiutancki album pod nazwa własną. Ukazał się 27 stycznia 2015 roku.

Utwory na albumie:

1. „We Are Yours” 3:34

2. „Awake My Love” 2:43

3. „Your Love Is Mine” 3:15

4. „Over & Over Again” 4:28

5. „King of Love” 4:18

6. „Even Me” 3:53

7. „From the Day” 3:40

8. „Make a Way” 4:22

9. „Here’s My Heart” 5:39

10. „Amen” 3:58

Skład:

Adam Palmer – lead vocalist, guitar

Matthew Hein – lead vocalist, guitar

Stephanie Kulla – lead vocalist, violin

Justin Shinn – keys, organ

Raul Avila Jr. – bass, percussion

Sara Palmer – drums

Byli członkowie:

Bobby Stiehler – bass, percussion