Hongkong: spotkanie młodych Taizé

W Hongkongu trwa zakończyło się spotkanie młodzieży przygotowane przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé.

„Wydarzenie to jest znakiem wiary, nadziei i miłości, tak bardzo potrzebnych współczesnemu światu, a szczególnie naszemu miastu, aby umacniać sprawiedliwość, pojednanie i pokój” – napisali we wspólnym liście na otwarcie spotkania zwierzchnicy głównych wyznań chrześcijańskich Hongkongu. Dodali, że jednocześnie staje się ono szansą dla chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli na wzajemnie otwarcie nowych dróg prowadzących do lepszego świata.

W spotkaniu uczestniczą młodzi od 18 do 35 roku życia. Przyjechali z wielu krajów Azji, ale także z innych kontynentów. W Hongkongu goszczą ich rodziny i parafie. Program wydarzenia obok modlitwy zawiera także warsztaty z udziałem osób starszych działających w organizacjach międzynarodowych, czy wspólnotach chrześcijańskich. Zostaną również utworzone małe grupy dyskusyjne i wymiany doświadczeń.

Do spotkania przygotowywano się już od lutego br., przy współpracy braći z Taizé, którzy już wtedy przyjechali do Hongkongu.

