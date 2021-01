Hongkong pod presją: „Prawdziwe prześladowanie już się zaczęło”

Były biskup Hongkongu, kardynał Joseph Zen, mówi, że odkąd w połowie 2020 roku Pekin wprowadził prawo o bezpieczeństwie państwowym, w mieście nie ma już wolności wypowiedzi.

W komentarzu dla „Reuters”, 88-letni kardynał powiedział, że Hongkong „staje się jak każde inne miasto w Chinach”.

„Jesteśmy na dnie – nie ma już wolności wypowiedzi”

„Jesteśmy na dnie – nie ma już wolności wypowiedzi” – stwierdził. „W Chinach kontynentalnych to normalne”.

Kardynał wyraził też obawy, że władze katolickie w Hongkongu dążą do zachowania neutralności wobec rządu.

„Obawiam się, że prawdziwe prześladowanie już się zaczęło” – powiedział.

Podczas gdy Zen konsekwentnie otwarcie występuje przeciwko Pekinowi, jego następca kardynał John Tong ma bardziej ugodowe podejście.

Po wprowadzeniu prawa o bezpieczeństwie państwowym, kardynał Tong wysłał do duchowieństwa list z prośbą o powstrzymanie się od „podżegania do nienawiści i nieładu społecznego”, oraz do „podążania z duchem czasu i wypowiadania się za sprawiedliwością, lecz z drugiej strony, do unikania oszczerczych i agresywnych wypowiedzi, które insynuują lub podżegają do nienawiści i nieładu społecznego, ponieważ jako takie sprzeciwiają się chrześcijańskiej wierze”.

Uwagi Tonga wyraźnie kontrastują ze stanowiskiem kardynała Zena, który przyznał, że jest przygotowany na aresztowanie.

„Będę roztropny; nie chcę obrażać, ale gdy uznam to za konieczne, będę mówił” – zapowiada.

„Jeśli tak właściwe i słuszne słowa są uważane za sprzeczne z ich prawem, zniosę wszystkie pozwy, procesy i aresztowania. Wielu poprzedników podobnie je znosiło. Widzieliśmy, jak Bóg zawsze im pomagał” – oznajmił Zen.

W listopadzie zeszłego roku uwięziono chrześcijańskiego, pro-demokratycznego lidera Joshuę Wonga za zaangażowanie w protesty w Hongkongu w 2019 roku.

W wywiadzie dla niemieckiej gazety „Die Welt”, Wong powiedział, że opiera się na fragmencie Listu do Rzymian 5:3-4 [„…chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję” Biblia Warszawska].

