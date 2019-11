Homoseksualizm nie jest stanem trwałym – mówią byli członkowie społeczności LGBTQ

CAPITOL HILL. Obecnie tak wiele mówi się o prawach gejów i transseksualistów oraz uchwala ustawy, by te prawa chronić, że zupełnie ignoruje się inną mniejszość: tych, którzy porzucili homoseksualny i transseksualny styl życia.

Polityczna poprawność domaga się uznania, że ludzie z kręgu LGBTQ już się tacy urodzili, a ich orientacji seksualnej nie da się zmienić. Tymczasem, osiemnastu byłych gejów, lesbijek i transseksualistów stanęło w tym tygodniu przed amerykańskim Kapitolem, by ogłosić, że ich przemiana jest prawdziwa, chociaż kultura zaprzecza, by to było możliwe.

Ci ludzie to zaledwie czubek góry lodowej, reprezentujący tysiące tych, którzy pożegnali się z homoseksualnym i transseksualnym stylem życia. Wielu z nich przyłączyło się do społeczności znanej jako Ruch Zmienionych, której współzałożycielką jest Elizabeth Woning z Redding w Kalifornii.

„Gdziekolwiek pójdziesz, słyszysz, że to absolutnie niemożliwe”

Woning powiedziała CBN News: „Doświadczyliśmy zmiany w naszej orientacji seksualnej – jedni małej, inni wielkiej. To znaczy, że niektórzy z nas nie odczuwają już pociągu do tej samej płci. Mimo to, gdziekolwiek pójdziesz, słyszysz, że to absolutnie niemożliwe”.

Nie było niemożliwe dla współzałożyciela Changed Movement (Ruchu Zmienionych), Kena Williamsa, byłego homoseksualisty, obecnie heteroseksualnego ojca czwórki dzieci.

„Naprawdę nie odczuwam pociągu do tej samej płci” – zaświadczył. „Nigdy nie jestem seksualnie podniecony na widok mężczyzny. Już od lat mi się to nie zdarzyło”.

Tymczasem, projekt ustawy 3570 Kongresu Stanów Zjednoczonych głosi, że leczenie podobne do psychoterapii, która pomogła Williamsowi porzucić homoseksualizm, faktycznie nie jest w stanie tego zapewnić.

W treści projektu czytamy: „… nie ma żadnego dowodu na to, że terapia konwersyjna jest skuteczna, albo że czyjaś orientacja seksualna lub tożsamość płciowa może być zmieniona dzięki terapii konwersyjnej”.

Rządy zakazują terapii ratującej życie

Williams niepokoi się, że taka ustawa może zakazać terapii podobnej do tej, która ocaliła mu życie. Faktycznie, leczenie zwane przez niektórych terapią konwersyjną będzie nielegalne nawet wtedy, gdy ktoś o nie poprosi.

„W wieku 17 lat miałem myśli samobójcze” – wspomina Williams. „Zacząłem chodzić do chrześcijańskiego psychoterapeuty, z którym spotykałem się co tydzień przez pięć lat. To zmieniło moje życie. Ostatni raz pomyślałem o samobójstwie w dniu, gdy w końcu mogłem pójść i porozmawiać o swoim rozbiciu i o swoich pragnieniach – co chcę, żeby było we mnie uzdrowione”.

Pastor Jim Domen, założyciel Kościoła Zjednoczonego (Church United), dodał: „Rząd wkracza na teren prywatnego gabinetu lekarskiego i mówi lekarzowi, jak ma leczyć, albo psychologowi czy terapeucie, co ma mówić, nie pozwalając klientowi na wybór kierunku, w jakim chce pójść. Ja sam i inni byli członkowie społeczności LGBTQ postanowiliśmy porzucić ten styl życia„.

Taka terapia – która w ojczystym stanie Domen’a, w Kalifornii, już jest nielegalna – pomogła mu przejść od bycia gejem do życia jako heteroseksualny mąż i ojciec.

„To mnie smuci, bo jako młody, 16-letni chłopak, szukałem profesjonalnej pomocy psychologicznej, a taka pomoc ma być dzisiaj dla młodzieży niedostępna, i to faktycznie w osiemnastu stanach w Ameryce. Dwa projekty ustaw, które pokonują drogę na szczeblu federalnym, nie pozwolą na taką terapię wobec dorosłych i młodzieży” – oznajmił Domen.

„Te projekty ustaw nie tylko miałyby zabronić tej terapii. To prawie jakbyśmy musieli zejść do podziemia, by poszukać pomocy” – ostrzegł Domen. „I łamie mi serce, gdy słyszę historie o ludziach, którzy są wykorzystywani seksualnie, którzy myślą o odebraniu sobie życia, albo przechodzą przez depresję i szukają pomocy, czy chcą pójść w innym kierunku. Będzie to dla nich bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe”.

Terapia zmieniająca życia określona jako „znacznie niebezpieczna”

Faktycznie, projekt ustawy w rodzaju H.R. 3570 nie tylko ignoruje pomoc, jaką terapia konwersyjna przyniosła niektórym osobom, ale wręcz nazywa ją toksyczną.

Treść projektu zawiera twierdzenie: „(…) to znacznie niebezpieczne dla zdrowia psychicznego i fizycznego jednostki, i okazuje się przyczyniać do depresji, samookaleczenia, niskiego poczucia własnej wartości, odrzucenia przez rodzinę i samobójstwa”.

W komunikacie o zgromadzeniu na Capitol Hill byłych członków społeczności LGBTQ stwierdzono: „Represyjne propozycje takie jak H.R. 5 (tak zwana „Ustawa Równości”) i H.R. 3570 promują tylko jedną ideologię i narzucają tylko jeden styl życia jako drogę naprzód. Mężczyźni i kobiety, którzy wycofali się ze stylu życia LGBTQ, codziennie mają do czynienia z mową nienawiści, protestami i dyskryminacją tylko z powodu wyrażania swoich poglądów lub dzielenia się historią swojego życia. Amazon usunął ich książki, rządy zamknęły drogę do ich metod psychoterapii, a kościoły otrzymują protesty, gdy ci ludzie się w nich gromadzą. Odmawia się im podstawowych praw człowieka”.

O projektach ustaw takich jak H.R. 5 i H.R. 3570, Woning powiedziała: „Jestem bardzo zaniepokojona tymi prawami, bo one nas marginalizują”.

„Rozumiem pragnienie członków Kongresu, którzy chcą chronić społeczność LGBTQ, ponieważ ludzka godność musi być w Ameryce chroniona” – oznajmiła Woning w rozmowie z CBN News. „Jednak [ustawodawcy] robią to z pominięciem ludzi takich jak ja, którzy dokonali innego wyboru, niż reszta społeczności LGBT. A im więcej o tym mówią, tym bardziej pokazują nas w złym świetle”.

„Ani jedna osoba nie została skrzywdzona podczas terapii”

Ken Williams martwi się, że ustawodawcy napiętnują wszystkie rodzaje psychoterapii, które mogą pomóc wydostać się z homoseksualnego stylu życia, określając je wszystkie mianem „terapii konwersyjnej”, przywołującym dawne obrazy brutalnego taktowania młodych homoseksualistów, by „wygonić z nich geja”.

„Minęło już co najmniej 20 czy 30 lat, odkąd nie stosuje się żadnych form terapii, które miałyby kogoś krzywdzić” – wyjaśnił Williams. „Dzisiaj już się to nie zdarza”.

„Osobiście znam setki ludzi, którzy zostawili za sobą LGBT, i nikt z nich nigdy nie przeszedł przez coś, co nazywa się ‚terapią konwersyjną’. Ani jedna osoba nie została skrzywdzona podczas terapii” – mówił dalej.

„Im bardziej chrześcijaństwo jest eliminowane z życia publicznego, tym bardziej upadamy tu w Ameryce.”

Wielu z byłych członków społeczności LGBTQ, którzy w tym tygodniu przyjechali na Capitol Hill, to chrześcijanie, którzy wskazują też na Boga jako na sprawcę swojej radykalnej zmiany.

Stojąc pośród nich, Woning skierowała ostrzeżenie do kultury, która miałaby odrzucić tę świętą moc, a zamiast tego przyjąć myślenie, jakie Biblia nazywa toksycznym.

„Ameryka chce dzisiaj zdusić Ewangelię i moc Ewangelii, podczas gdy wartości moralne chrześcijaństwa są tym, co wspierało Amerykę aż do chwili obecnej” – stwierdziła.

Odnosząc się do niektórych Amerykanów, Woning powiedziała: „Zaprzeczamy swojej własnej biologii. Nienawidzimy samych siebie. Mamy wyższe wskaźniki chorób psychicznych i samobójstw. Im bardziej chrześcijaństwo odchodzi od głównego nurtu, tym bardziej stajemy się w Ameryce chorzy”.

Ci ludzie mówią, że choć wprowadza się prawa, by chronić członków społeczności homoseksualnej i transseksualnej, inni, którzy chcą iść pod prąd głównego nurtu kulturowego, będą przez te same prawa zranieni.

Autor: Paul Strand

Źródło: CBN News