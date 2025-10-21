Hiszpański ksiądz może trafić do więzienia za krytykę islamu

Hiszpański ksiądz katolicki może zostać skazany na karę do trzech lat więzienia za wypowiedzi krytyczne wobec islamu.

1 października Sąd Prowincjonalny w Maladze uznał ks. Custodia Ballestera z Barcelony winnym „islamofobicznych” wypowiedzi, których dopuścił się podczas programu publicystycznego oraz w tekstach publicystycznych. Na ostateczny wyrok duchowny wciąż czeka.

Orzeczenie natychmiast wywołało obawy o stan wolności słowa w Hiszpanii.

— Przetrwanie wolności słowa we współczesnej Hiszpanii zależy od tego wyroku — powiedział Ballester w rozmowie z Catholic News Agency (CNA). — W przeciwnym razie zmierzamy w stronę nowej, kubańskiej dyktatury — takiej, w której ludzie są aresztowani za to, co powiedzieli, a nawet za to, co pomyśleli, jeśli ich myśli nie są zgodne z linią wytyczoną przez Fidela Castro.

Ballester, były żołnierz sił specjalnych, zapewnił CNA, że jego wypowiedzi nie zawierały mowy nienawiści ani treści dyskryminujących. Przed gmachem sądu, w rozmowie z dziennikarzami i zwolennikami, zachował spokój.

— To ostatnie przesłuchanie, teraz czekamy na wyrok — powiedział. — W siłach specjalnych hiszpańskiej armii mawialiśmy: „Szykuj się na najgorsze. Na łatwe rzeczy już jesteś przygotowany”. Dlatego jestem spokojny. A jeśli wszystko pójdzie dobrze — tym bardziej będę się cieszył.

Sąd Prowincjonalny rozpatrywał sprawę wypowiedzi duchownego z internetowego wywiadu udzielonego w 2017 roku w programie „La Ratonera”, a także jego wcześniejszych tekstów, w tym artykułu z 2016 roku zatytułowanego „Niemożliwy dialog z islamem”.

W odpowiedzi na list pasterski kardynała Juana José Omelli z Barcelony, wzywający do dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, Ballester napisał:

„Ten odnowiony entuzjazm wobec dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, wstrzymanego rzekomą ‘nieostrożnością’ umiłowanego Benedykta XVI, jest bardzo daleki od rzeczywistości. Islam nie dopuszcza dialogu. Albo wierzysz, albo jesteś niewiernym, którego trzeba podporządkować — w taki czy inny sposób”.

Kapłan potępił również prześladowania chrześcijan przez muzułmanów w takich krajach jak Nigeria, Syria czy Bangladesz.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyło Stowarzyszenie Muzułmanów Hiszpańskich przeciwko Islamofobii, co uruchomiło postępowanie na podstawie kontrowersyjnego hiszpańskiego prawa dotyczącego mowy nienawiści. W tym samym programie podobne wypowiedzi mieli wygłosić także ks. Jesús Calvo oraz dziennikarz Armando Robles — obaj również stanęli przed sądem.

Artykuł 510 hiszpańskiego kodeksu karnego penalizuje publiczne wypowiedzi podżegające do nienawiści, wrogości, dyskryminacji lub przemocy wobec grup ze względu na religię, rasę i inne cechy. Prawo to, wprowadzone w 1995 roku i znowelizowane w 2015, obejmuje także przestępstwa internetowe. Przewiduje kary od roku do czterech lat więzienia. W przypadku Ballestera prokuratura wnioskuje o trzyletni wyrok.

Blisko 30 tysięcy osób podpisało petycję protestacyjną zorganizowaną przez chrześcijańską organizację prawniczą Abogados Cristianos („Chrześcijańscy Prawnicy”). Stowarzyszenie określiło wyrok sądu jako przykład „podwójnych standardów prawa, które nie chroni tych, którzy padają ofiarą ataków i zniewag z powodu swojej wiary chrześcijańskiej”.

„Nigdy nie ocenzurują krytyki, braku szacunku ani nieustannych zniewag kierowanych z ekranów telewizorów pod adresem katolików” — napisano w uzasadnieniu petycji (tłumaczenie własne). „Natomiast nikt nie ma prawa kwestionować zachowań pewnych grup, które chroni się i gloryfikuje. Jeśli pozwolimy, by ta niesprawiedliwość spotkała księdza Custodia, wyznaczymy groźny precedens. Dlatego zwracamy się z apelem do prokuratora ds. przestępstw z nienawiści, Miguela Ángela Aguilara, o wycofanie oskarżenia przeciwko temu kapłanowi”.

Jeśli wyrok zostanie podtrzymany, Ballester zapowiada odwołanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i dalszą walkę o wolność religijną.

Źródło: Christian Daily