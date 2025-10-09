Hiszpańska telewizja przeprasza za określenie kościołów ewangelikalnych mianem „niebezpiecznych”

Hiszpańska telewizja publiczna RTVE przeprosiła za program, w którym wzrost liczby kościołów ewangelikalnych określono jako „niepokojący” i przedstawiono je jako „niebezpieczne”. Nadawca zapowiedział, że kwestie religijne będą odtąd traktowane „z najwyższą starannością”, po fali skarg ze strony organizacji ewangelikalnych i widzów.

Jak donosi portal Evangelical Focus, kontrowersje wywołał odcinek popołudniowego programu Directo al Grano, wyemitowany 22 września, w którym szczególną uwagę poświęcono wspólnotom ewangelikalnym. W materiale wykorzystano nagrania z nabożeństw bez zgody uczestników i przedstawiono je w negatywnym świetle. Odniesiono się również do pastora, który – jak wskazano – nie reprezentuje ogółu społeczności ewangelikalnej w Hiszpanii.

Emisja materiału spotkała się z szeroką krytyką zarówno ze strony osób prywatnych, jak i organizacji wyznaniowych, w tym Federation of Religious and Evangelical Entities of Spain (FEREDE), która złożyła formalną skargę do kierownictwa RTVE.

Beatriz Ariño, rzeczniczka ds. widzów RTVE, przyznała, że napłynęło wiele sygnałów zaniepokojenia, i przeprosiła w liście skierowanym do osób składających skargi. „Bardzo nam przykro z powodu Państwa rozczarowania i w pełni rozumiemy Państwa oburzenie” – napisała, cytowana przez Evangelical Focus.

Ariño przypomniała, że wewnętrzny regulamin RTVE zakazuje dyskryminacji ze względu na religię oraz zobowiązuje dziennikarzy do unikania uprzedzeń i stronniczości przy poruszaniu tematów światopoglądowych. Zapewniła, że nadawca „wyciągnął wnioski z popełnionego błędu”.

Zespół Directo al Grano przyznał, że materiał został usunięty po tym, jak producenci uświadomili sobie, iż błędnie użyto określenia „Kościół ewangelikalny”, zamiast odnieść się wyłącznie do „fałszywych pastorów lub sekt”. W kolejnym odcinku prowadząca Marta Flich wystosowała sprostowanie na antenie:

„W zeszłym tygodniu opublikowaliśmy materiał zatytułowany: 'Niepokojący wzrost Kościoła ewangelikalnego w Hiszpanii’. Pragniemy doprecyzować, że chodziło wyłącznie o szerzenie sekciarskich treści przez niektórych pastorów działających samodzielnie, a nie o Kościół ewangelikalny jako całość, który obecny jest w naszym kraju od 150 lat. Przepraszamy wszystkich widzów, których mogliśmy urazić, uznajemy błąd i zapewniamy, że do kwestii wolności religijnej będziemy podchodzić z najwyższą ostrożnością.”

W opublikowanym wcześniej komentarzu na łamach Evangelical Focus, dziennikarz i dyrektor Protestante Digital Daniel Hofkamp ocenił, że emisja programu była „stronnicza i zmanipulowana”, jeśli chodzi o obraz ewangelikalizmu w Hiszpanii.

Hofkamp zauważył, że w ostatnim czasie kilka dużych redakcji informowało o wzroście liczby kościołów ewangelikalnych, często nie rozumiejąc ich języka i tradycji. „Przekaz medialny nie jest wolny od uprzedzeń wobec chrześcijan ewangelikalnych” – pisał – „czy to tych odziedziczonych z tradycji katolickiej, która dawniej określała protestantów mianem ‘heretyków’, czy też nowych, które przedstawiają ewangelikałów w kontekście politycznym lub ezoterycznym”.

Dziennikarz ostrzegł, że tego typu relacje mogą prowadzić do stygmatyzacji rosnącej wspólnoty religijnej, która dziś należy do największych mniejszości wyznaniowych w Hiszpanii. „To, co powie jeden pastor, uznawane jest za głos całej społeczności ewangelikalnej” – zauważył Hofkamp – „bez zasięgania opinii bardziej kompetentnych źródeł, takich jak Hiszpański Sojusz Ewangeliczny czy FEREDE”.

Dodał również, że społeczność ewangelikalna w Hiszpanii, która w ostatnich dekadach dynamicznie się rozwija – częściowo dzięki imigracji z Ameryki Łacińskiej – od dawna skarży się na niezrozumienie i błędne przedstawianie jej w mediach głównego nurtu.

Według Hofkampa, kontrowersje wokół RTVE są „kulminacją stopniowej medialnej stygmatyzacji”. Wezwał hiszpańskich dziennikarzy do stosowania takiej samej rzetelności i szacunku przy relacjonowaniu życia ewangelikałów, jak przy opisywaniu innych wyznań. „Publiczny nadawca w Hiszpanii powinien się zastanowić, czy właśnie w taki sposób chce informować swoich odbiorców” – podsumował.

