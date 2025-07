Hiszpańska organizacja apeluje do UE o powołanie koordynatora ds. przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan

Madryt / Bruksela, 11 lipca 2025 r. – Hiszpańska organizacja Observatory for Religious Freedom in Spain (OLRC) wezwała przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen, do utworzenia stanowiska Specjalnego Koordynatora ds. przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan w Unii Europejskiej.

OLRC argumentuje, że podobne funkcje już istnieją w UE w odniesieniu do walki z antysemityzmem i islamofobią, a chrześcijanie również zasługują na taką ochronę. Organizacja powołuje się na raport OIDAC Europe, który odnotował 2 444 przestępstwa z nienawiści wobec chrześcijan w 35 krajach Europy w 2024 roku, w tym 232 przypadki osobistych ataków, takich jak groźby, nękanie i przemoc fizyczna ​1 ​.

Wśród ostatnich incydentów OLRC wymienia m.in.:

wtargnięcie mężczyzny krzyczącego „Allahu Akbar” do bazyliki w Paryżu,

podpalenie kościoła w Bawarii,

atak na zakrystianina w Niemczech z użyciem krzyża jako broni,

morderstwo Diego Valencii Contrerasa w Algeciras (Hiszpania),

zabójstwo 76-letniego zakonnika w klasztorze w Gilet (Hiszpania).

Według OLRC, w samym 2023 roku w Hiszpanii doszło do 36 ataków na miejsca kultu i symbole chrześcijańskie, a liczba ta rośnie z roku na rok. Prezes organizacji, María García, ostrzega, że „współistnienie i wolność religijna w Europie są zagrożone” i apeluje o zdecydowane działania ze strony instytucji unijnych ​.

Źródło opr.: ​Christian Daily International ​