Hiszpania: statystyki dot. katolików

Blisko 70% Hiszpanów uważa się za katolików, ale prawie 70 procnet wierzących nie chodzi na Mszę. Rośnie też liczba deklarowanych ateistów, wynika z danych, które jak co roku opublikował hiszpański Instytut Statystyczny (CIS).

W Hiszpanii spada liczba katolików wynika z danych Instytutu Statystyki. Ponad 68% (68,5%) ankietowanych deklaruje, że są katolikami. To o 1,3% mniej niż rok wcześniej. Z kolei blisko 3% należy do innych wyznań religijnych. Jednak aż 69% wierzących przyznaje, że nie uczęszcza na mszę ani na inne obrzędy religijne. Regularnie w niedzielnej mszy udział bierze niewiele ponad 14% ankietowanych, natomiast ok. 2% robi to kilka razy w tygodniu.

Rośnie liczba niewierzących i ateistów. Według danych Instytutu stanowią oni łącznie ponad 26% (26,4%) ankietowanych (o 1,2% więcej niż rok wcześniej). Co czwarta osoba deklaruje, że jest ateistą.

Jeśli chodzi o partie polityczne, to 94% głosujących na prawicową Partię Ludową (PP) uważa się za katolików. W przypadku socjalistów (PSOE) katolicy stanowią 77%, natomiast blisko 75 % jeśli chodzi o tzw. pomarańczową partię, czyli Ciudadanos. Wśród głosujących na populistyczną i lewicową partię Unidos Podemos 34% to katolicy, natomiast niewierzący i ateiści – 54%.

za Rad. Watykanskie