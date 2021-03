Hiszpania: legalizują eutanazję i samobójstwa wspomagane

Hiszpańscy ustawodawcy przyjęli prawo legalizujące eutanazję i samobójstwo wspomagane. Tym samym, Hiszpania stała się szóstym krajem na świecie i czwartym w Europie, w którym te praktyki są zatwierdzone.

„Dwa sposoby umożliwienia komuś zakończenie swojego życia”

BBC donosi, że niższa izba hiszpańskiego parlamentu zagłosowała 202 do 141 za przyjęciem projektu ustawy, popartego przez centrowe i lewicowe partie polityczne.

Środek legislacyjny, promowany przez Hiszpańską Socjalistyczną Partię Robotniczą, pozwoli dorosłym z „poważnymi i nieuleczalnymi” chorobami, które powodują „nieznośne cierpienie”, na podjęcie decyzji o odebraniu sobie życia.

Prawo autoryzuje dwa sposoby umożliwienia komuś zakończenie swojego życia: eutanazję i samobójstwo wspomagane.

Lekarz będzie mógł wykonać na pacjencie procedurę eutanazji, gdy spełnione zostaną określone wymagania. Jednym z nich jest konieczność, by pacjent był fizycznie przytomny, a także w pełni świadomy decyzji, jaką podejmuje.

W przypadku nie spełnienia wszystkich wymagań, lekarz może odrzucić prośbę pacjenta o eutanazję lub samobójstwo wspomagane. Wniosek o wykonanie procedury musi być zatwierdzony przez drugiego lekarza nie zaangażowanego w sprawę, a także przyjęty przez regionalną komisję medyczną.

Ustawa pozwala pracownikom medycznym, zatrudnionym zarówno w systemie publicznym, jak i prywatnym, na zachowanie prawa decyzji o udziale w śmierci pacjenta, umożliwiając wycofanie się z procedury na podstawie „sumienia”.

„Niektórzy hiszpańscy politycy uważają, że dzięki przyjęciu nowego prawa, ich kraj stanie się bardziej ludzki i wolny”

Eutanazja – procedura, w której lekarz podaje pacjentowi śmiertelną dawkę środków chemicznych – jest legalna lub usankcjonowana przez sądy w Belgii, Kanadzie, Luksemburgu, Kolumbii i Holandii. Medycznie wspomagane samobójstwo – gdy pacjent pod medycznym nadzorem sam podaje sobie śmiertelną dawkę środka chemicznego – dozwolone jest w Szwajcarii i niektórych stanach USA.

Podobne prawo próbowano uchwalić w parlamencie Portugalii, jednak projekt napotkał przeszkody, gdy państwowy sąd najwyższy stwierdził niekonstytucyjność tej praktyki.

Niektórzy hiszpańscy politycy uważają, że dzięki przyjęciu nowego prawa, ich kraj stanie się bardziej ludzki i wolny. Grupy konserwatywne i religijne są mu przeciwne i zapowiadają, że w przyszłości będą dążyć do jego uchylenia.

Hiszpańska partia prawicowa Vox zapowiada, że podważy prawo w krajowym Sądzie Konstytucyjnym. Parlamentarna przedstawicielka Vox, Lourdes Mendez Monasterio, w wywiadzie dla Catalan News powiedziała, że nowa ustawa umieszcza ludzkie życie „w rękach państwa”.

Nowe prawo stanowczo odrzuca też Kościół Katolicki – „nie będziemy skłonni powodować śmierci osoby, by uśmierzyć ból, lecz przeciwnie…”

„To chwila, by promować sprzeciw sumienia i wszystko to, co wiąże się z kulturą życia, która chce mieć czerwoną linię głośno mówiącą 'nie zabijaj'” – powiedział biskup Luis Arguello, sekretarz generalny konferencji biskupów hiszpańskich, w wypowiedzi dla serwisu internetowego angelusnews.com.

„Niestety, próbowano znaleźć rozwiązanie na uniknięcie cierpienia, powodując śmierć kogoś, kto cierpi” – powiedział.

Biskup dodał, że to czas na przypomnienie hiszpańskiemu społeczeństwu, że „nie będziemy skłonni powodować śmierci osoby, by uśmierzyć ból, lecz przeciwnie, będziemy się troszczyć, praktykować czułość, bliskość, miłosierdzie, dawać zachętę i nadzieję ludziom, którzy są na ostatnim etapie swojego istnienia, być może w chwilach cierpienia, które wymagają pociechy, troski i nadziei”.

Jeśli kroki prawne w kierunku podważenia ustawy nie przyniosą efektów, prawo wejdzie w życie w czerwcu.

Przed uchwaleniem obecnej ustawy, asystowanie w czyimś samobójstwie było w Hiszpanii obciążone karą do 10 lat więzienia.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News

