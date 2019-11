Historyczne orzeczenie UE: wymóg znakowanie produktów izraelskich

ASZKELON, Izrael. We wtorek 12 listopada, organ sądowy Unii Europejskiej orzekł, że wszystkie państwa unijne muszą umieszczać specjalne etykiety na produktach izraelskich pochodzących z osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu.

Trybunał Sprawiedliwości ustalił, że wszystkie produkty wytworzone w osiedlach żydowskich muszą mieć łatwo rozpoznawalną etykietę, i że zwykłe oznaczenie „Wyprodukowano w Izraelu” nie wystarczy.

To krok, jaki z pewnością rozgniewa izraelskich przywódców, dla których takie znakowanie izraelskich produktów to antysemityzm.

Izrael zajął Zachodni Brzeg (biblijną Judeę i Samarię) oraz wschodnią Jerozolimę w czasie wojny w 1967 roku. Od tamtej pory, państwo izraelskie osiedla tam żydowskie rodziny.

Przywódcy palestyńscy sprzeciwiają się rozwojowi tych osiedli, ponieważ uważają, że tereny, na których powstają, są częścią przyszłego państwa palestyńskiego.

Unia Europejska i inni członkowie społeczności międzynarodowej nie uznają aneksji przez Izrael Zachodniego Brzegu i wschodniej Jerozolimy. Są przeciwni osiedlom żydowskim i twierdzą, że Izrael łamie prawo międzynarodowe, zakładając społeczności żydowskie na ziemi, która jest jego biblijnym centrum.

We wtorkowym orzeczeniu, Trybunał Sprawiedliwości oświadczył, że osiedla żydowskie „są mocnym wyrazem polityki transferu populacji, prowadzonej przez Państwo [Izrael] poza swoim terytorium przy łamaniu przepisów ogólnego, międzynarodowego prawa humanitarnego”.

Sąd oznajmił też, że jeśli którekolwiek państwo Unii Europejskiej nie określi miejsca pochodzenia produktów, „konsumenci nie będą wiedzieć, z powodu braku jakiejkolwiek informacji mogącej pouczyć ich w tym względzie, że produkty żywnościowe pochodzą z miejsca lub zbioru miejsc, tworzących osiedle założone na jednym z tamtych terytoriów w naruszeniu przepisów międzynarodowego prawa humanitarnego”.

Sekretarz generalny Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Saeb Erekat, pochwalił orzeczenie Trybunału.

„Domagamy się nie tylko poprawnego oznakowania, odzwierciedlającego certyfikat pochodzenia produktów wytworzonych na terenie nielegalnych osiedli kolonialnych, ale zakazu handlu tymi produktami na rynkach międzynarodowych” – powiedział w oświadczeniu Erekat.

Brooke Goldstein, założycielka fundacji Lawfare Project, w wywiadzie dla „The Times of Israel” powiedziała, że decyzja sądu Unii Europejskiej „skodyfikuje prawnie dyskryminację religijną”.

„Nie ma powodu, by produkty wytworzone przez muzułmanów i Żydów w tym samym miejscu geograficznym były różnie znakowane. Faktycznie, różne traktowanie ludzi z powodu ich religii to definicja bigoterii, a wiemy, co się dzieje, gdy Europa idzie tym torem” – powiedziała Goldstein.

Autor: Emily Jones, Julie Stahl

Źródło: CBN News