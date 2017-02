Od kilku lat, jest w sprzedaży obszerne dzieło „Historia muzyki chrześcijańskiej”. Jedno z nielicznych tego rodzaju opracowań w j. polskim.

Zdolność do uwielbienia jest jedną z cech charakteryzujących ludzkość. Jest wypowiadaniem świadectwa uznającego Bożą doskonałość. Radość wywołuje już samo odkrycie, że Boga możemy poznawać. Najwyższy objawił się w najlepszy dla człowieka sposób, pozwalając mu zrozumieć Siebie – w swoim Synu, Jezusie. Pozostaje jednak jeszcze wiele do głębszego poznania Go poprzez przyglądanie się ludzkiej kreatywności, będącej przecież odbiciem najdoskonalszej kreatywności – Bożej.

W świetle Objawienia św. Jana 5, 9 i 7, 9 wyraźnie widać, że Bóg nie tylko szanuje, ale również raduje się różnorodnością ras, kultur i języków ludzi, którzy w Nim położyli swą ufność. Dlatego Kościół może się dynamicznie rozwijać tylko wtedy, gdy zgodzimy się z Bożą akceptacją dla naszego zróżnicowania i gdy sami to zróżnicowanie uznamy. Intencją tej książki jest nie tylko ukazanie bogactwa ludzkiego doświadczenia w muzyce chrześcijańskiej, ale też zachęta do tego, by się tą muzyką cieszyć.

Ufam, że dzięki tej lekturze Czytelnicy będą lepiej i głębiej zorientowani w swoim chrześcijańskim dziedzictwie, a także z sympatią spojrzą na chrześcijan z innych kultur i Kościołów wraz z ich sposobami wielbienia Boga. Chciałbym także, aby dwa światy, ten wielkich katedr z ich splendorem i sztywną formalnością oraz ten z żywą muzyką lokalnego kościółka wypełnionego młodzieżą tańczącą w rytmie bębnów i gitar elektrycznych, zbliżyły się do siebie.

Tak jak psalmy były sercem uwielbienia w żydowskiej Świątyni i synagodze, tak muzyka od początku jest dla chrześcijan najważniejszym sposobem wyrażania uwielbienia. Począwszy od czasów średniowiecznych, przez stulecia pojawiali się muzyczni geniusze, tworząc dzieła, które stawały się częścią życia Kościoła chrześcijańskiego. O nich jest ta książka.

Jeszcze kilka słów

Mistyczny charakter i siła muzyki zawsze intrygowały filozofów i artystów. Muzyka, która uwalnia od wpływu złych duchów i wprowadza człowieka w uzdrawiające światło, pojawia się w micie o Orfeuszu. Jego gra na lirze była w stanie oswoić nawet mieszkańców krain podziemia. Podobna moc przypisywana była tym naśladowcom Chrystusa, którzy żyli w pierwszych dekadach chrześcijaństwa, a których można by nazwać muzykami. Legendy wielu kultur pochodzące z różnych epok opowiadają o władzy drzemiącej w muzyce i potędze jej oddziaływania.

Historia muzyki chrześcijańskiej przedstawia jej dzieje od chorału gregoriańskiego do czarnego gospelu. Jest ilustrowanym przewodnikiem po największych tradycjach muzycznych. Pokazuje miejsce muzyki w doświadczeniach religijnych, w sposobach przeżywania wspólnej modlitwy. Omawia jej wymiar ekstatyczny, symboliczny i retoryczny. Daje pełniejsze zrozumienie dla bogactwa wyobraźni, z jaką ludzie reagowali na wezwanie Boga i odpowiadali Mu. W rezultacie, poprzez zaakceptowanie różnorodności muzyki chrześcijańskiej, książka przyczynia się do szerzenia wzajemnego szacunku i tolerancji. Ta różnorodność uwielbiania Boga, na przestrzeni wieków, na wszystkich kontynentach świata, jest dla chrześcijan powodem dumy i satysfakcji.

Niezbędna wszystkim tym, którzy dążą do lepszego i głębszego zrozumienia swojego chrześcijańskiego dziedzictwa, a także do spojrzenia z sympatią na chrześcijan z innych kultur oraz ich sposobu wielbienia Boga.

Dane techniczne:

Autor: Andrew Wilson – Dickson

Wydanie: pierwsze

Data i miejsce wydania: Warszawa 2007

Format: 158 x 222 mm

Oprawa: twarda, szyta, lakierowana

Liczba stron: 346

Waga: 0.685 kg

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

ISBN: 978-83-7146-214-6

Tytuł: Historia muzyki chrześcijańskiej