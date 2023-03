Hinduscy nacjonaliści protestują przeciwko dystrybucji Biblii na Światowych Tragach Książki

Grupa hinduskich nacjonalistów wykrzykiwała hasła, darła plakaty i zabierała książki, zakłócając darmową dystrybucję Biblii prowadzoną przez stowarzyszenie Gedeonitów (Gideons International) na Światowych Targach Książki w New Delhi, które zaczęły się pod koniec lutego. Jednocześnie na innych stoiskach bez żadnych protestów sprzedawano pisma z zakresu hinduizmu i sikhizmu.

Według NDTV, na mediach społecznościowych pojawiło się popularne nagranie pokazujące mężczyzn, którzy wykrzykują hasła religijne i żądają zaprzestania dystrybucji darmowych Biblii. Na filmie jeden z protestujących podaje się za zwierzchnika Hinduskiego Frontu Zjednoczonego w Delhi, a inni kłócą się z nim o indyjską Konstytucję i zagwarantowane w niej prawa.

Wielu odwiedzających targi stwierdziło, że wywołany przez protest chaos nie przystoi randze wydarzenia, a zgodnie z informacjami policji, żadna ze stron, tj. ani organizatorzy targów, ani Gideons International, nie złożyła skargi, oraz nie doszło do przemocy – podaje NDTV.

Jednak z relacji NDTV dowiadujemy się, że protestujący podarli plakaty z informacją o możliwości otrzymania „darmowego Pisma Świętego” i zabrali książki ze stoiska Gedeonitów biorących udział w wydarzeniu, które zaczęło się 25 lutego i potrwa do niedzieli 12 marca.

„zastawianie pułapek na Hindusów”

Hinduska organizacja nacjonalistyczna Vishwa Hindu Parishad (VHP) oskarżyła grupy chrześcijańskie o „zastawianie pułapek na Hindusów”.

„Protestujący nie byli bezpośrednio z nami związani” – powiedział rzecznik VHP, Vinod Bansal. „Nie chodzi o samą dystrybucję darmowych książek, ale zasadniczo o mentalność. Chodzi o sposób, w jaki je rozpowszechniano, o zasadzanie się na innych lub ich oszukiwanie, oczernianie innych religii, właśnie to ich podburzyło”.

Wolontariusze na stanowisku Gedeonitów powiedzieli, że nikogo nie zmuszali do brania Biblii. „Od 10 lat obsługuję stoisko na targach książki, ale pierwszy raz dzieje się coś takiego” – powiedział wolontariusz.

Niedaleko stoiska Gedeonitów proponowano darmowe lekcje jogi i sprzedawano hinduską świętą księgę Bhagavad Gita, a kilku innych wystawców dzieliło się tekstami religijnymi z zakresu hinduizmu, sikhizmu, islamu i chrześcijaństwa.

Gideons International jest „stowarzyszeniem chrześcijańskich mężczyzn z różnych dziedzin biznesu i działalności zawodowej oraz ich żon, oddanych mówieniu ludziom o Jezusie przez łączenie się we wspólnej służbie, dzielenie osobistym świadectwem oraz dostarczanie Biblii i Nowych Testamentów” – informuje strona internetowa stowarzyszenia.

Organizacja Release International (RI) przewiduje, że prześladowania w Indiach prawdopodobnie wzrosną, ponieważ radykalni Hindusi są coraz bardziej ośmieleni dominacją państwowego, prawicowego rządu partii BJP.

Odkąd w 2014 roku wybrano premiera Narendrę Modi, a partia BJP doszła do głosu, warunki wolności religijnej w Indiach w ostatnich latach drastycznie się pogorszyły – podaje RI w raporcie.

Chrześcijanie stanowią tylko 2,3 procent indyjskiej populacji, w której 80 procent to Hindusi.

Open Doors USA, organizacja monitorująca prześladowania w ponad 60 krajach, umieszcza Indie na dziesiątym miejscu pod względem nasilenia prześladowania chrześcijan na świecie.

Organizacja donosi, że „celem hinduskich ekstremistów jest oczyszczenie kraju z ich [chrześcijan] obecności i wpływu”.

Ideologia, która lekceważy indyjskich chrześcijan

„Siłą napędową tego trendu jest Hindutva, ideologia, która lekceważy indyjskich chrześcijan i inne mniejszości religijne jako prawdziwych Hindusów ze względu na ich przynależność do czegoś, co wykracza poza granice Indii, oraz twierdzi, że kraj powinien być oczyszczony z ich obecności” – podaje Open Doors w informacjach podstawowych na temat Indii.

„Prowadzi to do systematycznego, często gwałtownego i dokładnie zaplanowanego namierzania chrześcijan i innych mniejszości religijnych, w tym przez media społecznościowe, by szerzyć dezinformację i wzniecać nienawiść” – mówi Open Doors.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post