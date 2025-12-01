Hasła islamskie na murach kościoła. Chrześcijanie mówią o groźbie terroru

W Port Sudan nad Morzem Czerwonym chrześcijanie z niepokojem odkryli, że muzułmanin wypisywał hasła na murze kościoła – poinformowały źródła.

Wideo z monitoringu, które krąży w mediach społecznościowych, pokazuje akt wandalizmu zarejestrowany w czasie rzeczywistym o godz. 15:12 w środę, 26 listopada. Widać na nim, jak mężczyzna wysiada z pojazdu z puszką farby przy bramie Kościoła (Presbyterian Evangelical Church-Port), po czym zaczyna pisać na murze po arabsku: „Nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem”.

Nagranie pokazuje również inne hasła malowane czerwoną farbą, co wywołało oburzenie sudańskich liderów chrześcijańskich w mediach społecznościowych. Philip Abdelmasih z SPEC nazwał ten czyn aktem terroru, który nie tylko niszczy tkankę społeczną Sudanu, lecz stanowi też realne zagrożenie dla istnienia chrześcijaństwa w Port Sudan i innych częściach kraju.

– To celowe działanie islamistów i może być początkiem aktów na wzór Boko Haram w Sudanie – napisał Abdelmasih w grupie na WhatsAppie.

Pastor Yousif Mattar Kodi z SPEC zaapelował do chrześcijan, by nie milczeli wobec tego ataku, który – jak stwierdził – był wymierzony nie tylko w Kościół, ale i w całe państwo. Wezwał służby bezpieczeństwa, liderów religijnych oraz wszystkich obywateli do czujności.

Inny przywódca ewangelikalny w Port Sudan potwierdził akt wandalizmu.

– Kościół Koptyjski również został zaatakowany. Poinformowaliśmy władze o incydencie i oczekujemy, że zatrzymają sprawcę, który został uchwycony przez kamery monitoringu – powiedział pastor, którego nazwiska nie ujawniono ze względów bezpieczeństwa.

Sudan jest w 93 procentach krajem muzułmańskim; 4,3 proc. mieszkańców wyznaje tradycyjne religie plemienne, a chrześcijanie stanowią 2,3 proc. populacji – według danych organizacji Joshua Project.

W rankingu Open Doors 2025 World Watch List, wskazującym 50 krajów, w których najtrudniej być chrześcijaninem, Sudan zajmuje 5. miejsce – awansując z pozycji 8. w roku poprzednim. W 2021 roku Sudan po raz pierwszy od sześciu lat opuścił pierwszą dziesiątkę, zajmując wtedy 13. miejsce.

Departament Stanu USA w 2019 roku usunął Sudan z listy krajów szczególnej troski (Countries of Particular Concern – CPC), które dopuszczają się lub tolerują „systematycznych, uporczywych i rażących naruszeń wolności religijnej”, i przeniósł go na listę obserwacyjną. Sudan był wcześniej sklasyfikowany jako kraj szczególnej troski w latach 1999–2018.

W grudniu 2020 roku Departament Stanu usunął Sudan także z listy obserwacyjnej.

Źródło: Morning Star News